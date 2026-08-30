梅啟明稱要風光大葬梅媽　好友潘小文：佢冇資格　冇身份去搞

「香港女兒」梅艷芳的媽媽梅覃美金今日（30日）離世，享年102歲。據指梅媽在進食時突然暈倒，傭人報警送院，可惜返魂乏術，兒子梅啟明亦在下午趕往醫院了解。

梅艷芳的媽媽梅覃美金今日離世，享年102歲。（資料圖片）

梅啟明送梅媽最後一程。(鄧穎琪 攝)

梅媽生前好友潘小文得知離世消息時感到傷心，對於有關梅媽的身後事，她接受《香港01》訪問時表示梅媽一早已經立好遺囑及安排自己的後事。至於談及梅啟明，她則指：「auntie(梅媽）生前已經同呢個人脫離咗關係，事實上呢，佢的而且確係auntie個仔。佢有權做任何嘢嘅，但係呢家屬嘅意願係希望低調，同埋auntie生前亦都立咗遺囑，已經安排咗自己嘅後事，所以明白梅啟明先生嘅心情，但係都希望佢尊重家屬嘅意願。」

潘小文是梅媽的生前好友。（D100影片截圖）

梅媽的後事由其孫兒打理 家屬希望低調處理後事

梅啟明表示自己負責處理梅媽的後事，但潘小文斬釘截鐵地說：「唔係！不是！」她表示希望梅啟明能夠尊重家屬的意願，後事由其孫兒打理，並指家屬希望低調處理後事：「嚴格嚟講，佢係冇資格亦都冇身份去搞。因為auntie已經立咗遺囑，已經交代咗自己嘅後事，咁auntie嘅後事就會交畀個孫去處理嘅。(有冇話歡唔歡迎梅啟明去？即係設靈或者出殯？)家屬係會低調處理後事。」

梅啟明表示自己負責處理梅媽的後事。(鄧穎琪 攝）

潘小文則指梅媽冇遺產 叫梅啟明不用亂諗

對於遺產方面，大家都十分關心，而潘小文則指「阿姨冇遺產」！梅媽生前一直由其女兒梅艷芳所立的信託基金去照料她的日常生活，在梅媽離世後信託基金亦會停上提供金錢：「總之就唔再有供養auntie呢個事情，同埋梅姐生前已經講咗，梅媽一過身之後，佢遺產嘅信託基金都會全數捐畀妙境佛學會。」同時她亦表示知道梅啟明已經在盤算梅媽的遺產：「因為知道阿梅啟明已經喺度盤算緊想攞錢，真係冇錢㗎啦，叫佢唔好再亂諗啦。」