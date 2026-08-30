陳懿德大爆深得羅天宇媽媽喜愛 高EQ回應與男友舊愛苟芸慧同場

藝人陳懿德（德德）今晚出席《2026 香港小姐競選決賽》。德德接受《香港01》訪問時，談及早前擔任啓德大型音樂會紅地氈司儀，與多位韓星近距離接觸，她坦言非常高興及幸運，全因自己本身也是「韓迷」，最愛男團Super Junior，而且還因為表現受到欣賞，獲到後台與Super Junior合照的機會，令她難以置信。「我呆咗，個心跳到呢，我到而家都好像唞唔到氣咁，好瘋狂！我已經唔知自己何德何能可以企喺佢哋隔離。」

德德開心之前主持大型音樂會紅地氈司儀時表現獲讚。（盧振輝 攝）

德德開心與心愛男團Super Junior合照

德德又大讚Super Junior成員非常親民又「Nice」，更主動邀請她站在中間合照，希澈甚至知道她喜歡利特，便安排她站在利特旁邊。被問到利特與男友羅天宇誰比較帥時，陳懿德則笑指：「呢個問題係唔可以咁樣問架！」

德德講起與Super Junior即心心眼。（盧振輝 攝）

德德大方稱現與羅天宇屬公開的狀態

提及日前兩人在公開場合拍拖被野生捕獲，男友羅天宇甚至情不自禁攬着她，陳懿德笑言對方私下看見相關片段後也覺得自己很「Man」，問到男友當時是否情不自禁？她笑指：「無咩，其實大家平時相處都係咁，只係有時多人就避忌少少。（紅館都少人？）我哋行出去嗰時係好少人，但後來嘩，咁多人。」

對於兩人關係，她坦言算是公開的狀態，不過對於感情發展的細節，她則笑言要交給男方回答：「呢個咁重要嘅問題就交返畀佢答，佢話男仔應該由佢講。」

德德稱與羅天宇現在是公開的狀態。（盧振輝 攝）

此外，陳懿德透露雙方已經見過家長，且相處融洽。她指兩人都屬於孝順的人，認為若發展一段關係，會希望家人能多認識對方。她更補充指羅天宇的媽媽非常「Nice」且疼愛她，但並未催婚，給予他們很大的自由度，目前兩人會先專注於工作。

遇羅天宇「舊愛」苟芸慧不尷尬

至於被問到今晚與男友羅天宇「舊愛」苟芸慧同場，碰到面會否感到尷尬時？陳懿德展現高EQ，表示已經是很久前的事，完全不會尷尬，並大方稱讚對方是大家公認的「女神」。問到會否告知男友，今晚與對方舊愛同場？德德直言不會特別講，認為每個人的過去都成就了現在的自己，並希望記者不要過度追問，以免打擾到其他人。

陳懿德羅天宇早前到紅館看演唱會，被小紅書網民拍得拍拖。