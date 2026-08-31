港姐2026｜冠軍袁絲珩感言落淚　李澤欣失落后冠灑淚：我令人失望

《2026香港小姐競選決賽》昨晚（30/8）圓滿落幕，備受矚目的三甲榮譽終於塵埃落定。最終由1號袁絲珩憑藉穩健發揮摘下冠軍后冠，亞軍由8號鄧匡閔奪得，而季軍則由2號李澤欣獲得。賽後三位得獎佳麗接受《香港01》訪問，大談獲獎心情與受訓期間的點滴。其中季軍李澤欣在受訪時更難掩內心複雜情感，當場失控灑淚。

冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔、季軍則由李澤欣獲得李澤欣談及失落冠軍即場灑淚。（葉志明攝）

袁絲珩真情剖白 坦言對父母感到抱歉

港姐冠軍袁絲珩在台上發表獲獎感言時動情告白，令台下的父母深受感動、當場落淚。袁絲珩坦言平時極少向家人表達深層情感：「係啊，因為平時都好少同爸爸媽媽講啲咁深情嘅嘢，所以一講到佢地就會有啲想喊咁。」她續指，在幾個月的密集訓練期間，自己為了備賽經常早出晚歸，幾乎沒有時間與家人相處：「因為呢段時間我都好少見到佢地啦，基本上夜晚返到去佢地都已經瞓咗。」

袁絲珩坦言對父母感到抱歉。（葉志明攝）

亞軍鄧匡閔平常心應戰 驚喜晉級四

奪得亞軍的鄧匡閔在受訪時表現相當平靜，她笑言公佈結果時自己心中其實毫無波瀾：「其實我已經平復返少少啦，一開始我冇諗過自己會入四強首先，入到四強其實我覺得已經挑戰成功咗啦，即係覺得已經贏咗自己嘅啦。」

對於宣佈自己獲獎時的驚訝表情，她打趣解釋：「宣佈我係亞軍嘅時候係驚訝嘅，但係都好快接受咗現實！因為我覺得我冇袁絲珩啲條件咁好啦，又冇李澤欣咁靚，我又冇Jasmine咁人氣咁高，所以我喺佢地三個中間好似有些尷尬不協調咁囉。」她表示自己一直秉持平常心參賽，盡力展現最好的自己便已滿足。

亞軍鄧匡閔。（葉志明攝）

李澤欣失落后冠淚灑現場 坦承「有少少失望」

賽前被視為熱門之一的季軍李澤欣，雖然努力保持微笑，但提及失落冠軍時仍難掩失落，即場灑淚。問及未能奪冠會否感到心有不甘時，李澤欣坦誠回答：「我係唔開心同埋有少少失望嘅，但我自己就好開心入到三甲。」

提及評判及現場觀眾對她的高度評價與支持，宣布她奪得季軍時，現場嘩聲四起，而及賽後判評們與她單獨大合照以表示支持。李澤欣一度灑淚：「我受寵若驚啊係啊，因為佢地都話佢地好鍾意我，但係……多謝佢地嘅認可囉，我真係喊呀？其實剛剛我講最尾個感言嘅時候，我都忍住咗，因為唔想喺鏡頭面前喊，哎呀你哋又搞喊我！」

李澤欣失落后冠淚灑現場。（葉志明攝）

雖然邊說邊流淚，但她澄清這並非單純因為失落，更多的是幾個月來緊繃情緒的釋放：「其實我而家好開心嘅，雖然我喊住，但係我係開心嘅眼淚！」她亦大讚冠軍袁絲珩實至名歸：「因為佢真係好優秀同埋好有經驗，如果畀我揀一個好強嘅競爭對手我都係揀佢，所以佢喺奪冠我覺得係實至名歸，評判好好眼光真係。」

李澤欣談及失落冠軍即場灑淚。（葉志明攝）

賽後最想「解禁」大吃大喝

經歷了長達數月的嚴格飲食控制與高強度訓練，三位佳麗在賽後最渴望的事不約而同要「食餐好」。冠軍袁絲珩笑言：「最想打邊爐囉，已經唔想理個時間，過咗凌晨十二點都要打邊爐！」鄧匡閔與李澤欣亦紛紛附和，表示想吃日式放題以及「所有煎炸油膩嘢」。