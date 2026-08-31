馮盈盈Deep V裙騷七位數首飾閃爆全場　上圍疑縮水親解原因

前港姐冠軍馮盈盈（Crystal）昨晚出席《2026香港小姐競選決賽》，每年盛會均以不同主題華麗登場的她，今年同樣成為現場焦點。她特意選穿一襲深色黑色Deep V晚裝，配以百萬鑽飾，但未知是否近排狂做Gym，上圍疑「縮水」。

馮盈盈稱這晚身上鑽飾達七位數。（盧振輝 攝）

選穿黑裙突顯百萬鑽飾

馮盈盈接受《香港01》訪問時透露，今年造型重點落在珠寶首飾上：「所以我特登揀咗一條深色黑色嘅裙，希望可以突顯返啲寶石同鑽石嘅光澤。」她介紹身上首飾名為「光影藝術」，笑言「著咗上身好像發光咁」。被問到珠寶價值時，她透露高達七位數字、價值過百萬，現場記者打趣指「跌一粒都驚呀」，她亦笑答：「所以我今日都好小心，會好好咁樣保護佢。」

升格大師姐展現優雅風範

對於今年造型相較以往顯得較為高雅、減少了性感大膽，馮盈盈表示這是合理：「因為我作為師姐，今年有份帶領一班師妹去長沙拍外景，所以都可能要展現返少少師姐風範。」

提及是否最近操得太厲害，身材似乎有點縮水？她親自拆解原因：「其實我最近身形係清減咗，因為之前去湖南拍外景返嚟食多咗，嗰度啲嘢好香好惹味，返嚟長咗肉，之後就要努力去做運動操返，等個身型fit啲咁樣。」笑指不應該瘦的地方也瘦了。馮盈盈強調最重要是看上去身形健美、健康即可。為了配合今晚裙款腰間的透視設計，她近期特意加強鍛鍊腰部線條與肌肉。

馮盈盈一身打扮，高貴得來不失性感。（盧振輝 攝）

感慨參選10週年時間飛逝

今年適逢馮盈盈參選港姐10週年，她坦言心情充滿感觸：「真係有感觸，諗返我參選嘅時候係2016年，成長咗、經歷咗好多，所以今日變身成為大師姐，其實都有好多感受。」她笑言最大感觸是時間過得太快，「但最緊要都是keep得好啫。（滿意自己狀態？）還有進步空間，但我覺得都OK。」

問到未來10年，會分散不同領域發展，還是在演藝界衝？她指出10年前也沒預計過今日的發展，就如參選港姐一樣，充滿未知的可能性，未來會抱持開放態度擁抱所有機會。