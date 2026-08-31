港姐2026｜盧蔚晴魏欣大熱倒灶坦言感失望：要問返評判

《2026香港小姐競選決賽》於今晚（30/8）於電視城盛大舉行，三甲人選終於名花有主。經過多輪激烈角逐，最終由袁絲珩奪得冠軍寶座，亞軍及季軍分別由鄧匡閔與李澤欣獲得。然而，賽前一直被視為奪冠大熱的盧蔚晴與魏欣卻意外大熱倒灶，未能晉身三甲。兩人在賽後接受《香港01》訪問時，分享落選後的心情與未來動向。

盧蔚晴與魏欣大熱倒灶，三甲不入。（葉志明攝）

魏欣落敗不氣餒

面對賽果，魏欣坦言起初心情確實難免有些失望，但很快便平復過來：「有一小部分失望，嗰刻係有一小部分失望，但之後呢，就真係輕鬆，好輕鬆啊！」

被問到是否知道自己在哪個環節失分，或是表現未如理想時，魏欣笑言：「咁要問返評判嗰喎，係囉，係要問評判。但我覺得可能三甲嘅佳麗答得好好囉，問答環節。（係咪廣東話唔好？）都有可能，但我唔知啊，所以要問評判，哈哈！」

魏欣落敗不氣餒。（葉志明攝）

盧蔚晴感失落 喜見家人加油支持

另一位熱門佳麗盧蔚晴在台上同樣表現亮眼，對於未能獲獎，她直言心情既複雜又失落：「講心情係唔係？首先係悲喜交集啦，因為我哋今日終於畢業啦！經過咗兩個多月嘅打拼之後呢，我哋脫胎換骨！其次呢，就係真係好多好傷心、好失落，因為我哋要同十五位其他佳麗分開啦，暫時分開吓。」

談到自己在比賽中的表現，盧蔚晴表示已經盡了全力，對自己的表現感到滿意：「喺比賽前呢，我就有講過話，希望自己係唔會喺台跌落地下啦，咁我今次真係冇跌落地下，我覺得自己做得好好啊！」她更透露賽後看到家人在場邊支持，頓時獲得無限力量：「其實我啱啱第一次出來嘅時候，已經偷偷地睇到佢啦，畀咗好多力量我，一眼就見到佢！」

盧蔚晴未能奪冠感失望。（葉志明攝）

賽後最想打邊爐 期待多元發展

緊張的比賽告一段落，兩位佳麗被問到現時最想做些什麼，二人不約而同表示要大吃一頓，盧蔚晴興奮直言：「我哋想打邊爐！直接打邊爐！」魏欣也在一旁笑著附和。

至於未來的演藝發展，兩人都表示保持開放態度。魏欣笑言：「睇吓TVB用唔用我哋囉！」而盧蔚晴更即場打趣道：「暫時未有人搵我哋住，不過呢，我有興趣坐你個位，做你呢個01主持人。」