你看不到的港姐2026｜是非港姐影相被驅趕　郭珮文太興奮險洩春光

撰文：崔力生
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一年一度的《香港小姐競選2026決賽》昨晚（30/8）在電視城圓滿結束，經過多個環節角逐，最後由1號袁絲珩奪冠，亞軍是8號鄧匡閔，至於賽前一直被視為大熱門的2號李澤欣，則奪得「最上鏡小姐」，及屈居季軍，結果令不少人大跌眼鏡。不過，除了在電視直播中大家看到一眾佳麗精彩吸睛的舞台演出外，鏡頭後的現場花絮一樣豐富有趣，「01鏡頭」今次就帶大家揭開選美舞台下看不到的「精彩」一面。

應屆港姐出爐，冠軍是袁絲珩（中），亞軍是鄧匡閔（左），而賽前大熱李澤欣，只能攞到季軍及「最上鏡小姐」。（葉志明、盧振輝 攝）

梁超怡影靚相「打卡」被驅趕

每年港姐決賽，紅地氈都是一眾港姐師姐爭妍鬥麗的「戰場」，昨晚，馮盈盈、郭珮文、何沛珈、賴彥妤等眾港姐師姐均以一身戰鬥格現身，谷胸、露背、曬腿各展美態，極盡視覺震撼。按照歷年傳統，不少女藝人進場前都會順道前往電視城門口的噴水池「打卡」影靚相。

不過，之前疑捲入蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜四角戀緋聞當中的22年港姐季軍暨「最上鏡小姐」梁超怡，在噴水池旁邊影相期間，竟突遭現場保安人員上前驅趕！由於過往大家都是這樣打卡，梁超怡被趕時頓時表現得一臉不明白，甚至一度當場「黑臉」，場面相當尷尬。經過雙方一番周旋後，保安才離去，梁超怡與其攝影師亦繼續影相。據知，保安之所以上前，是因為當時現場有太多車輛及城巴在迴旋處行駛，保安盡職責作出提醒，以免發生意外。

梁超怡在電視城門口的噴水池「打卡」影靚相，遇到保安「驅趕」。（葉志明、盧振輝 攝）
梁超怡與保安周旋。（葉志明、盧振輝 攝）
梁超怡一度黑臉。（葉志明、盧振輝 攝）

苟芸慧「四大護法」跟身排場勁　郭珮文太興奮險洩春光

至於擔任決賽評判之一的女神苟芸慧，自回復單身後可謂愈戰愈勇，她穿上一襲藍色露肩低胸晚裝裙現身，隨行更有梳、化、服及助手組成的「四大護法」跟身照顧，氣勢十足，盡顯女神地位。

苟芸慧現身時，排場勁。（葉志明、盧振輝 攝）
梳、化、服及助手「四大護法」跟身，盡顯女神地位。（葉志明、盧振輝 攝）

另一方面，紅地氈常客郭珮文亦無令大家失望，穿上超低胸貼身閃閃裙登場，大曬其「最強Body」。她受訪時，雖然否認與男神黃宗澤的緋聞，但講到興起時，她不斷擺動其傲人身軀，險些當場走光，場面極度牙煙。

郭珮文講起與黃宗澤緋聞時，非常怕醜。（葉志明、盧振輝 攝）
郭珮文講到一時興起，不斷擺動其驕人身軀。（葉志明、盧振輝 攝）
真係一動一驚心。（葉志明、盧振輝 攝）
好牙煙。（葉志明、盧振輝 攝）
這條裙真的把郭珮文的完美身段，表露無遺，性感程度達噴血級。（葉志明、盧振輝 攝）

主席太太陳祉妤氣質冠絕全場

現場一眾新、舊港姐固然吸睛，但都比不上TVB行政主席許濤太太陳祉妤，選美出身兼曾被封為「香港十大名模」的她，陪同老公許濤一身高貴亮相。陳祉妤身穿一襲粉紅色長裙，極具優雅氣質，儘管只是穿上平底鞋，但依然能展現出修長勻稱的完美線條，氣質更是冠絕全場。

選美出身兼曾被封為「香港十大名模」的陳祉妤，陪伴老公、TVB行政主席許濤走紅地毯。（葉志明、盧振輝 攝）
陳祉妤一身打扮高貴優雅。（葉志明、盧振輝 攝）

鍾培生對港姐有情意結？

而「百億富四代」鍾培生似乎對港姐有情意結，娶了上年曾面試港姐的莊雅婷為妻後，昨晚更拍拖到現場看港姐決賽。完騷後，鍾培生心情興奮，在台下與TVB高層交流時，大讚Good show，更自爆由細喜歡看《香港小姐》，昨晚還貼中曬冠亞季。

「百億富四代」鍾培生與懷孕太太莊雅婷一齊到場觀賞港姐決賽。（葉志明、盧振輝 攝）
鍾培生看完比賽後心情興奮。（葉志明、盧振輝 攝）

除了以上一連串極具話題性的精彩畫面外，以下再為大家精選多張獨家幕後花絮相片，帶大家多角度重溫昨晚的港姐決賽：

5位《女神配對計劃2》女藝人，各展美態。（葉志明、盧振輝 攝）
紅地毯上，大家都好驚踩到裙尾。（葉志明、盧振輝 攝）
TVB女團MYNT造型相當養眼，當中更有三位港姐冠軍。（葉志明、盧振輝 攝）
莊子璇小心翼翼。（葉志明、盧振輝 攝）
三位人夫馬國明、蕭正楠和曹永廉，這晚攞正牌望女仔，幾鬼風騷，小心返屋企「扭耳仔」啊！（葉志明、盧振輝 攝）
紅地毯尾聲，現場突然下起雨。（葉志明、盧振輝 攝）
大家都顯得相當狼狽。（葉志明、盧振輝 攝）
唔知主席同何家公子傾緊咩呢？（葉志明、盧振輝 攝）
苟姑娘真係白到發光。（葉志明、盧振輝 攝）
冠軍袁絲珩個笑容Keep到落台。（葉志明、盧振輝 攝）
6號盧蔚晴心情好輕鬆。（葉志明、盧振輝 攝）
6號盧蔚晴胞姊盧蔚琳也有參選今屆港姐，雖然未能與妹妹一同晉級，但也有到場為妹妹打氣，而且其一身大露背造型亦相當熱火，吸睛度不輸一班佳麗。（葉志明、盧振輝 攝）
盧蔚琳絕對有條件再戰選美舞台。（葉志明、盧振輝 攝）
宣布女兒贏得冠軍一刻，袁絲珩父母興奮得振臂高呼。（葉志明、盧振輝 攝）
比賽結束後，落選的12號湯家琳變咗大喊包。（葉志明、盧振輝 攝）
11號顏懿菲男友，第一日陪女友到電視城參加面試，決賽當晚也親臨現場為女友打氣。（葉志明、盧振輝 攝）
出動埋自製Banner，邊夠你玩。（葉志明、盧振輝 攝）
2025年港姐亞軍施宇琪 (Angela)，不只讀書叻，身材也非常出眾。（葉志明、盧振輝 攝）
正式交接。（葉志明、盧振輝 攝）
亞軍人緣好唔錯。（葉志明、盧振輝 攝）
四位評判只係同咗季軍李澤欣影合照，似乎大家都睇好佢。（葉志明、盧振輝 攝）
冠軍又被冷落？（葉志明、盧振輝 攝）
5號魏欣（左）和6號盧蔚晴雖然輸咗比賽，但贏咗友誼。（葉志明、盧振輝 攝）
TVB高層黃德慧（Bonnie）親自揸機幫手影相。（葉志明、盧振輝 攝）
主席夫婦都是被集郵對象之一。（葉志明、盧振輝 攝）
伍允龍氹得兩位女士好開心。（葉志明、盧振輝 攝）
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