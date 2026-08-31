你看不到的港姐2026｜是非港姐影相被驅趕　郭珮文太興奮險洩春光

一年一度的《香港小姐競選2026決賽》昨晚（30/8）在電視城圓滿結束，經過多個環節角逐，最後由1號袁絲珩奪冠，亞軍是8號鄧匡閔，至於賽前一直被視為大熱門的2號李澤欣，則奪得「最上鏡小姐」，及屈居季軍，結果令不少人大跌眼鏡。不過，除了在電視直播中大家看到一眾佳麗精彩吸睛的舞台演出外，鏡頭後的現場花絮一樣豐富有趣，「01鏡頭」今次就帶大家揭開選美舞台下看不到的「精彩」一面。

應屆港姐出爐，冠軍是袁絲珩（中），亞軍是鄧匡閔（左），而賽前大熱李澤欣，只能攞到季軍及「最上鏡小姐」。（葉志明、盧振輝 攝）

梁超怡影靚相「打卡」被驅趕

每年港姐決賽，紅地氈都是一眾港姐師姐爭妍鬥麗的「戰場」，昨晚，馮盈盈、郭珮文、何沛珈、賴彥妤等眾港姐師姐均以一身戰鬥格現身，谷胸、露背、曬腿各展美態，極盡視覺震撼。按照歷年傳統，不少女藝人進場前都會順道前往電視城門口的噴水池「打卡」影靚相。

不過，之前疑捲入蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜四角戀緋聞當中的22年港姐季軍暨「最上鏡小姐」梁超怡，在噴水池旁邊影相期間，竟突遭現場保安人員上前驅趕！由於過往大家都是這樣打卡，梁超怡被趕時頓時表現得一臉不明白，甚至一度當場「黑臉」，場面相當尷尬。經過雙方一番周旋後，保安才離去，梁超怡與其攝影師亦繼續影相。據知，保安之所以上前，是因為當時現場有太多車輛及城巴在迴旋處行駛，保安盡職責作出提醒，以免發生意外。

梁超怡在電視城門口的噴水池「打卡」影靚相，遇到保安「驅趕」。（葉志明、盧振輝 攝）

梁超怡與保安周旋。（葉志明、盧振輝 攝）

梁超怡一度黑臉。（葉志明、盧振輝 攝）

苟芸慧「四大護法」跟身排場勁 郭珮文太興奮險洩春光

至於擔任決賽評判之一的女神苟芸慧，自回復單身後可謂愈戰愈勇，她穿上一襲藍色露肩低胸晚裝裙現身，隨行更有梳、化、服及助手組成的「四大護法」跟身照顧，氣勢十足，盡顯女神地位。

苟芸慧現身時，排場勁。（葉志明、盧振輝 攝）

梳、化、服及助手「四大護法」跟身，盡顯女神地位。（葉志明、盧振輝 攝）

另一方面，紅地氈常客郭珮文亦無令大家失望，穿上超低胸貼身閃閃裙登場，大曬其「最強Body」。她受訪時，雖然否認與男神黃宗澤的緋聞，但講到興起時，她不斷擺動其傲人身軀，險些當場走光，場面極度牙煙。

郭珮文講起與黃宗澤緋聞時，非常怕醜。（葉志明、盧振輝 攝）

郭珮文講到一時興起，不斷擺動其驕人身軀。（葉志明、盧振輝 攝）

真係一動一驚心。（葉志明、盧振輝 攝）

好牙煙。（葉志明、盧振輝 攝）

這條裙真的把郭珮文的完美身段，表露無遺，性感程度達噴血級。（葉志明、盧振輝 攝）

主席太太陳祉妤氣質冠絕全場

現場一眾新、舊港姐固然吸睛，但都比不上TVB行政主席許濤太太陳祉妤，選美出身兼曾被封為「香港十大名模」的她，陪同老公許濤一身高貴亮相。陳祉妤身穿一襲粉紅色長裙，極具優雅氣質，儘管只是穿上平底鞋，但依然能展現出修長勻稱的完美線條，氣質更是冠絕全場。

選美出身兼曾被封為「香港十大名模」的陳祉妤，陪伴老公、TVB行政主席許濤走紅地毯。（葉志明、盧振輝 攝）

陳祉妤一身打扮高貴優雅。（葉志明、盧振輝 攝）

鍾培生對港姐有情意結？

而「百億富四代」鍾培生似乎對港姐有情意結，娶了上年曾面試港姐的莊雅婷為妻後，昨晚更拍拖到現場看港姐決賽。完騷後，鍾培生心情興奮，在台下與TVB高層交流時，大讚Good show，更自爆由細喜歡看《香港小姐》，昨晚還貼中曬冠亞季。

「百億富四代」鍾培生與懷孕太太莊雅婷一齊到場觀賞港姐決賽。（葉志明、盧振輝 攝）

鍾培生看完比賽後心情興奮。（葉志明、盧振輝 攝）

除了以上一連串極具話題性的精彩畫面外，以下再為大家精選多張獨家幕後花絮相片，帶大家多角度重溫昨晚的港姐決賽：

5位《女神配對計劃2》女藝人，各展美態。（葉志明、盧振輝 攝）

紅地毯上，大家都好驚踩到裙尾。（葉志明、盧振輝 攝）

TVB女團MYNT造型相當養眼，當中更有三位港姐冠軍。（葉志明、盧振輝 攝）

莊子璇小心翼翼。（葉志明、盧振輝 攝）

三位人夫馬國明、蕭正楠和曹永廉，這晚攞正牌望女仔，幾鬼風騷，小心返屋企「扭耳仔」啊！（葉志明、盧振輝 攝）

紅地毯尾聲，現場突然下起雨。（葉志明、盧振輝 攝）

大家都顯得相當狼狽。（葉志明、盧振輝 攝）

唔知主席同何家公子傾緊咩呢？（葉志明、盧振輝 攝）

苟姑娘真係白到發光。（葉志明、盧振輝 攝）

冠軍袁絲珩個笑容Keep到落台。（葉志明、盧振輝 攝）

6號盧蔚晴心情好輕鬆。（葉志明、盧振輝 攝）

6號盧蔚晴胞姊盧蔚琳也有參選今屆港姐，雖然未能與妹妹一同晉級，但也有到場為妹妹打氣，而且其一身大露背造型亦相當熱火，吸睛度不輸一班佳麗。（葉志明、盧振輝 攝）

盧蔚琳絕對有條件再戰選美舞台。（葉志明、盧振輝 攝）

宣布女兒贏得冠軍一刻，袁絲珩父母興奮得振臂高呼。（葉志明、盧振輝 攝）

比賽結束後，落選的12號湯家琳變咗大喊包。（葉志明、盧振輝 攝）

11號顏懿菲男友，第一日陪女友到電視城參加面試，決賽當晚也親臨現場為女友打氣。（葉志明、盧振輝 攝）

出動埋自製Banner，邊夠你玩。（葉志明、盧振輝 攝）

2025年港姐亞軍施宇琪 (Angela)，不只讀書叻，身材也非常出眾。（葉志明、盧振輝 攝）

正式交接。（葉志明、盧振輝 攝）

亞軍人緣好唔錯。（葉志明、盧振輝 攝）

四位評判只係同咗季軍李澤欣影合照，似乎大家都睇好佢。（葉志明、盧振輝 攝）

冠軍又被冷落？（葉志明、盧振輝 攝）

5號魏欣（左）和6號盧蔚晴雖然輸咗比賽，但贏咗友誼。（葉志明、盧振輝 攝）

TVB高層黃德慧（Bonnie）親自揸機幫手影相。（葉志明、盧振輝 攝）

主席夫婦都是被集郵對象之一。（葉志明、盧振輝 攝）