你看不到的港姐2026｜是非港姐影相被驅趕 郭珮文太興奮險洩春光
一年一度的《香港小姐競選2026決賽》昨晚（30/8）在電視城圓滿結束，經過多個環節角逐，最後由1號袁絲珩奪冠，亞軍是8號鄧匡閔，至於賽前一直被視為大熱門的2號李澤欣，則奪得「最上鏡小姐」，及屈居季軍，結果令不少人大跌眼鏡。不過，除了在電視直播中大家看到一眾佳麗精彩吸睛的舞台演出外，鏡頭後的現場花絮一樣豐富有趣，「01鏡頭」今次就帶大家揭開選美舞台下看不到的「精彩」一面。
梁超怡影靚相「打卡」被驅趕
每年港姐決賽，紅地氈都是一眾港姐師姐爭妍鬥麗的「戰場」，昨晚，馮盈盈、郭珮文、何沛珈、賴彥妤等眾港姐師姐均以一身戰鬥格現身，谷胸、露背、曬腿各展美態，極盡視覺震撼。按照歷年傳統，不少女藝人進場前都會順道前往電視城門口的噴水池「打卡」影靚相。
不過，之前疑捲入蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜四角戀緋聞當中的22年港姐季軍暨「最上鏡小姐」梁超怡，在噴水池旁邊影相期間，竟突遭現場保安人員上前驅趕！由於過往大家都是這樣打卡，梁超怡被趕時頓時表現得一臉不明白，甚至一度當場「黑臉」，場面相當尷尬。經過雙方一番周旋後，保安才離去，梁超怡與其攝影師亦繼續影相。據知，保安之所以上前，是因為當時現場有太多車輛及城巴在迴旋處行駛，保安盡職責作出提醒，以免發生意外。
苟芸慧「四大護法」跟身排場勁 郭珮文太興奮險洩春光
至於擔任決賽評判之一的女神苟芸慧，自回復單身後可謂愈戰愈勇，她穿上一襲藍色露肩低胸晚裝裙現身，隨行更有梳、化、服及助手組成的「四大護法」跟身照顧，氣勢十足，盡顯女神地位。
另一方面，紅地氈常客郭珮文亦無令大家失望，穿上超低胸貼身閃閃裙登場，大曬其「最強Body」。她受訪時，雖然否認與男神黃宗澤的緋聞，但講到興起時，她不斷擺動其傲人身軀，險些當場走光，場面極度牙煙。
主席太太陳祉妤氣質冠絕全場
現場一眾新、舊港姐固然吸睛，但都比不上TVB行政主席許濤太太陳祉妤，選美出身兼曾被封為「香港十大名模」的她，陪同老公許濤一身高貴亮相。陳祉妤身穿一襲粉紅色長裙，極具優雅氣質，儘管只是穿上平底鞋，但依然能展現出修長勻稱的完美線條，氣質更是冠絕全場。
鍾培生對港姐有情意結？
而「百億富四代」鍾培生似乎對港姐有情意結，娶了上年曾面試港姐的莊雅婷為妻後，昨晚更拍拖到現場看港姐決賽。完騷後，鍾培生心情興奮，在台下與TVB高層交流時，大讚Good show，更自爆由細喜歡看《香港小姐》，昨晚還貼中曬冠亞季。