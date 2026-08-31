姜濤昨晚（30日）現身澳門，擔任古天樂（古仔）演唱會《古天樂LOUIS KOO MY FIRST SHOW 澳門站》的特別嘉賓。兩人在舞台上互動火花十足，姜濤更在尖叫聲中，當場「公主抱」抱起古仔兼轉圈，將氣氛推至最高峰！姜濤在台上發言時，非常坦白地自爆每次做嘉賓都很緊張，不知到要跟主角聊什麼，於是他今次做古生嘉賓前，就特地問了AI攞靈感。

姜濤擔任古天樂澳門演唱會壓軸嘉賓，合唱完《當年情》後，姜濤要求要公主抱起古生。（影片截圖）

姜濤在台上發言時，非常坦白地自爆每次做嘉賓都很緊張，不知到要跟主角聊什麼，於是他今次做古生嘉賓前，就特地問了AI攞靈感。

打錯字「江濤」亦難唔倒AI 自爆身份獲搞笑回覆：失敬

事後，姜濤在IG限時動態說：「我真係有問」並公開與AI對話的截圖，他一開始打錯字詢問：「我是江濤 今天晚上要做古天樂的嘉賓 我要跟他聊天聊什麼呢」，AI貼心地為他分析了古生喜歡科幻、玩具及支持香港電影等個性，並列出切入點。

隨後姜濤再補上一句「他的演唱會 我是姜濤」表明真正身份，AI搞笑回覆：「原來你是姜濤！真是失敬，難怪今晚會做他的嘉賓。」似乎都知道姜濤不簡單。AI於是找出二人共通點，隨即為他度身打造「兩代『叱咤我最喜愛的男歌手』大碰撞」等對話劇本，甚至創作出兩人互捧的對白，未知效果十足的公主抱是AI諗還是姜濤自行發揮呢？

姜濤做嘉賓前諮詢了AI意見，AI貼心地為他分析了古生喜歡科幻、玩具及支持香港電影等個性，並列出聊天切入點。