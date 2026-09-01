影壇大哥患肺癌腦癌曾中風　太太生日贈巨型壽桃連咀兩啖感謝照顧

資深武打影星陳惠敏，昔日曾在多部電影中飾演江湖大佬，當中憑藉電影《古惑仔》中「駱駝」一角霸氣形象深入民心，當年在擂台上僅用了45秒K.O.日本拳王，在影圈更流傳「拳有陳惠敏，腿有李小龍」，足見其江湖地位。陳惠敏近年飽受病魔困擾，先後經歷中風、患上肺癌及腦癌，在2024年又因髖關節問題而需做手術，出行都需拐杖輔助，但幸得太太吳國英悉心照料，康復情況理想。早前陳惠敏迎來82歲生日，與太太公開放閃，揭露其鐵漢背後小男人的一面。近日陳惠敏再迎來太太生日，兩位老人家在鏡頭面前餵食壽桃兼咀咀，非常恩愛！

陳惠敏於《青蛙王子》裡飾演一位怕老婆的江湖人。（《青蛙王子》電影劇照）

陳惠敏進駐「小紅書」。（資料圖片）

陳惠敏慶太太生日當場咀嘴

日前陳惠敏在社交平台分享與太太慶生片段。從影片中可見，陳惠敏與吳國英坐在一起，如膠似漆。陳惠敏與眾人一起慶祝太太生日，枱上擺了一個巨型壽桃及多個細壽桃仔，陳惠敏和吳國英一齊搣壽桃食。吳國英搣壽桃後主動餵向陳惠敏，陳惠敏乖乖擘大口接受老婆餵食，盡顯小男人一面。現場人大聲祝賀「福如東海、壽比南山，年年有今日、歲歲有今朝！」之後有人起哄大嗌：「咀啖、咀啖！」吳國英聽後即連咀兩啖陳惠敏，Sweet到漏！陳惠敏上載影片後留言：「祝老婆生日快樂」，難掩對太太的愛意。

陳惠敏話最要多謝太太嘅照顧。

陳惠敏吳國英相伴逾50年 2020年入紙註冊結婚

陳惠敏與吳國英相伴逾50年，育有三名子女，於2020年正式入紙註冊結婚。當年陳惠敏接受專訪，表示自己年輕時收保護費認識當時只得17歲的太太吳國英，二人之後拍拖，而報導指當年陳惠敏捲入一宗藏械案件，太太因為這件事為陳惠敏坐了兩年監。而近年在陳惠敏患病期間，吳太不離不棄，悉心照料，可謂情比金堅。陳惠敏解釋為何臨老才入紙註冊結婚，原來是為了給太太一個正式的名份，亦希望將自己的資產留給太太，盡顯他對太太的愛護與承擔。

陳惠敏慶祝太太吳國英生日。（小紅書@陳惠敏）

吳國英餵陳惠敏食壽桃。（小紅書@陳惠敏）

勁Sweet！（小紅書@陳惠敏）

眾人起哄下連咀兩啖。（小紅書@陳惠敏）

勁甜蜜。（小紅書@陳惠敏）