袁文靜剛卸任港姐否認即「劈炮」唔撈無綫　苦笑爆餘4年賣身家契

上屆香港小姐季軍袁文靜今日（31/8）現身油塘出席《慧妍雅集慈善月餅義賣中秋2026》記者會，親力親為參與籌款活動。適逢新一屆港姐昨晚順利誕生，外界關心她卸任後的去向。被問到是否可以「劈炮」唔撈TVB，袁文靜接受《香港01》訪問時，坦言與TVB還有4年長約，並透露了未來的簡單規劃。

袁文靜今日出席慈善義賣活動。（盧振輝攝）

大方回應「劈炮」傳聞：仲有4年合約喺身！

對於卸任後是否代表獲得自由身，袁文靜笑住澄清：「其實我都覺得幾輕鬆嘅，我都係做返自己㗎嘛。公司都有畀機會我，好似上年中秋節宣傳片我都拍咗啦！而且我同TVB仲有4年合約喺身，除咗唔可以私下接廣告同拍宣傳片，返金融工作教書，又或者創業係可以。」

至於4年後會否續約？現年28歲的她則抱持順其自然態度：「到時先諗啦！好難講啊，我都希望可以喺呢一行發展，但都要睇下吓有冇機會，因為我已經28歲了，如果再多5年都唔得，就要考慮下係咪要繼續。」

袁文靜透露同無綫還有4年約。（盧振輝攝）

未獲安排拍劇 不介意由小角色做起

談到暫時未有劇集找上門，會否擔心坐「冷板凳」？袁文靜認為打好基礎最重要：「唔會啊！因為我聽講都要去上完訓練班先，練吓先可以去拍劇㗎嘛。如果就咁行咗進去拍主角，大家都會好難做，交唔到功夫㗎嘛！我都想由少少角色開始，比多啲時間自己準備。」

面對新一屆港姐誕生，外界擔心其工作量會被分薄，袁文靜則對自己的定位非常有信心：「我覺得其實大家都有自己嘅特色，譬如我就係大家都知我會Rap搞笑，廣東話又唔係咁好，我諗應該好少人會同我撞呢個路線！所以都唔會太擔心，最緊要做好自己，練好廣東話同Keep fit。」