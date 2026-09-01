圈中重情男走出喪妻陰霾弗爆內地登台　曬隱藏唱功獲讚：能演能唱

現年67歲的艾威（原名：徐威信），畢業於無綫第8期藝訓班，出道至今47年，拍過不少經典劇集包括：《新紮師兄》、《大頭綠衣鬥殭屍 》、《大鬧廣昌隆》、《蓋世豪俠》等等 。艾威與已故太太陳美玲（Lisa）結婚23年，夫妻情重，Lisa早年曾有家族性遺傳多囊肝和多囊腎，艾威不惜傾盡積蓄救治愛妻，可惜於去年等不及做換肝手術離世。承受喪妻之痛的艾威，表現堅強，並表示自己一定會振作，完成太太希望他在事業上做出好成績的遺願。他早前曾接受陳志雲網上訪問，透露已走出傷痛：「你要點樣處理呢批滯留嘅傷痛，有時要將佢化為一種力量，一定要變回開朗嘅人，要開朗和開心才解決到問題。」並透露一年只允許自己傷心三日。艾威現在不時會透過社交平台分享近況，最近他還到內地酒吧登台，見他狀態極佳，更獲網民激讚：「能演能唱」。

艾威與已故太太陳美玲（Lisa）結婚23年，夫妻情重。（節目截圖）

當時承受喪妻之痛的艾威，表現堅強，並表示自己一定會振作。(陳順禎攝)

艾威在太太逝世後，帶工人同隻狗一家人搬入長洲。（小紅書截圖）

全黑打扮Fit爆抵達現場 後台簽名親民送酒

從影片可見，艾威當晚獲安排乘坐白色七人車抵達活動場地，非常架勢。他身穿一襲全黑休閒運動長袖外套及長褲，整體身形保持得相當勻稱，狀態極佳。下車後，他親切地向現場鏡頭微笑致意，隨即前往印有其巨型個人海報的宣傳牆前，拿起簽名筆在海報上簽名留念。

艾威近日到內地登台。（小紅書截圖）

激情演繹《海闊天空》。（小紅書截圖）

隨後艾威進入休息室，為準備送給現場觀眾的周邊禮物簽名。他先後在多張印有其靚仔樣的簽名相，以及一瓶洋酒包裝盒與瓶身上簽名。過程中，他更對著鏡頭舉起該瓶洋酒展示，非常風騷。

艾威乘坐白色七人車抵達活動場地，氣派十足。（小紅書截圖）

仲有大型海報。（小紅書截圖）

唱《海闊天空》展現深厚唱功 現場氣氛嗨爆

而影片的高潮，莫過於是艾威激情獻唱Beyond的經典名曲《海闊天空》。他手握麥克風，右手上戴著搶眼的寶石大戒指，演唱時投入萬分，台風十足。舞台後方的巨型LED大螢幕則播放著他過去在影視劇集中的經典劇照。

為粉絲簽名。（小紅書截圖）

女觀眾反應熱烈。（小紅書截圖）

觀眾舉牌高呼反應熱烈

台下觀眾反應熱烈，紛紛舉起手機拍照錄影，亦有女粉絲高舉印有艾威肖像的應援指示牌及簽名卡；更有不少年輕男女觀眾高舉雙手隨音樂擺動、跟著大合唱。艾威亦不時與台下觀眾眼神互動，將現場氣氛推向最高潮。

艾威歌喉獲讚。（小紅書截圖）

仲非常投入。（小紅書截圖）

網民激讚：能演能唱

艾威風趣留言：「可以報名參加老年好聲音嗎？」不少網民看了影片都紛紛留言大讚：「可以」、「唱得真不錯，氣息和音準都很好」、「重情重義的真男人」、「睇唔出又唱得兩句啵厲害厲害」、「非常可以，全能型人才」、「演員都很厲害，能演能唱」。

網民留言激讚。（小紅書截圖）

昔日視唱歌為副業 坦言曾因唱歌得罪PA

講起唱歌，艾威之前接受《香港01》訪問時，曾提及試過因為唱歌得罪PA，當時他回想效力TVB時期說：「渾渾噩噩又有，不知所謂又有，好努力又有，咩情況都試過，甚至唔接通告都有，因為嗰時我有副業，就係唱歌，仲夠膽死係長駐歌星，當時仲係用Call機，好多時為咗唱歌，唔覆PA機，俾PA投訴，我聽返嚟係話Port到佢冇得撈。」

仲要有埋台風。（小紅書截圖）

果然能演能唱。（小紅書截圖）

對此，艾威笑說：「其實訓練班出嚟之後，唱歌已經係我嘅副業，不過呢份副業收入仲多過正職好多。」問到為何當時不向歌手方面發展？艾威坦言當年曾獲高層馮美基推薦去唱片公司試音，豈料試完音沒多久，唱片公司就倒閉了，而苗僑偉也曾將他推薦給台灣音樂製作人，艾威感嘆：「但唔識諗，自己唔覺得要向呢方面落重注投資囉，人蠢無藥醫。同埋嗰個年代，如果你喺幕前演出係有啲成績嘅話，你出自己嘅唱片唔係一件太難嘅事，我就係有個咁嘅諗法，點知傻仔咗。」對於曾有網民提議他可以參加《中年好聲音》殺出一條血路，艾威型爆回應：「No啦！我今時今日已經係唔需要，由人哋去確認自己。」