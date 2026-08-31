施宇琪回應挑剔工作傳聞　霸氣指無綫唔係一個團隊 ：係要有主見

上屆香港小姐亞軍施宇琪今日（31/8）出席《慧妍雅集慈善月餅義賣賀中秋2026》記者會。提到昨晚新一屆港姐經已誕生，她隨即卸任。被問到是否可「劈炮」離開無綫（TVB），她接受《香港01》訪問時，笑言自己與TVB仍有長達4年的合約，並親自回應了關於「挑剔工作」傳聞。

施宇琪今日出席慈善義賣活動。（盧振輝 攝）

親解拒演節目原因 自認只是小角色

對於外界傳聞她「挑剔工作」，施宇琪澄清自己其實只推掉過一個節目：「我其實淨係推過一個節目，暫時未有推其他Job。TVB offer過一個早晨講股票嘅財經節目，不過因為嗰個節目要天天去做，對我嚟講Commitment太大，所以就禮貌地推咗。」她補充表示，自己曾參與過兩次財經節目，雖然每次只有兩分鐘，但每一次都是寶貴的學習經驗。

施宇琪不擔被無綫封殺。（盧振輝 攝）

被問到是否因為太有個人主見而嚇怕合作團隊？施宇琪表示：「呢個係一個好好嘅問題，咁就要睇咩方面嘅合作，如果你返工嘅話，係一個團隊，就要一定要合作，亦要達到一個共識。不過TVB同藝人嘅合作係一個相輔相成嘅合作關係，而唔係一個團隊，所以係要多啲主見嘅。（怕唔怕咁多主見，嚇怕TVB唔搵你做嘢？）我覺得我呢啲小茄喱啡，TVB係唔會怕咗我，同埋其實公司搵我做嘅嘢，大部份99%我都有做。同埋我只係推過一個節目。（就係呢個節目之後就唔搵你，你驚唔驚？）我唔驚。」