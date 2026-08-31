朱凱婷卸任《慧妍雅集》會長　點評出爐港姐：自己都有三甲排名

朱凱婷今日（31/8）出席《慧妍雅集慈善月餅義賣中秋2026》記者會。提及剛剛卸任《慧妍雅集》會長一職，並由岑杏賢接棒，朱凱婷表示心情相當輕鬆，亦對新一屆委員會充滿信心。

朱凱婷表示心情相當輕鬆。（盧振輝攝）

卸任會長心情輕鬆 讚新團隊充滿活力

談及卸任兩年的會長職務，朱凱婷接受《香港01》訪問時心情非常開心：「我開心啊！因為其實兩年真係好快。我記得兩年前接任嘅時候呢，其實好緊張，因為都對籌款有期望啦，同埋擔心自己唔知做成點。點知第一年順利過渡之後呢，第二年再做其實就輕鬆好多。到現在卸任啦，我就祝佢哋加油啦！」

被問到會長一職是否有任期限制，她解釋道：「其實我哋冇明文規定究竟可唔可以連續做幾多年，但我自己都覺得兩年係一個好適當嘅時間。今年我覺得可以給新人試下，我都覺得佢哋好好。我知Jennifer（岑杏賢）同埋Veronica（邵珮詩）都好忙開會，因為要交接好多嘢。佢哋好有energy，我覺得佢哋真係好年輕，所以我都好期待新一代！」

朱凱婷卸任會長一職感輕鬆。（盧振輝攝）

放假多陪家人 計劃與女兒出遊

卸下會長重任後，朱凱婷表示終於有更多時間照顧家庭與陪伴女兒：「非常之好！因為其實每年呢個交接期都係暑假尾聲。咁啱啱呢一年暑假，我都可以抽返多啲時間，陪返我女兒同埋老公去旅行。我諗我呢段時間就會喺工作之外，再陪佢哋兩位大人多啲。」

朱凱婷計劃與女兒出遊。（盧振輝攝）

點評港姐決賽賽果 讚佳麗具觀眾緣

身為港姐出身的朱凱婷，亦有留意剛落幕的香港小姐競選。她大讚今屆製作認真：「我自己一直都有睇，我好喜歡今次嘅製作！因為我好喜歡時裝個環節，佢哋穿著毛毛衫，好似喺冰雪嘅地方行出嚟，我覺得個mood好好。」

對於賽果與部分觀眾的預期有所出入，朱凱婷則大方分享個人看法：「我覺得整體好合理！因為其實女人有時睇完之後，我都覺得位位佳麗都真係好大方得體，行出嚟好有台型，可以代表到我哋香港小姐。我自己原本都好喜歡 2 號同 6 號，我本身 tip 呢三個嘅。我哋做觀眾真係睇得好投入，自己心目中都會有三甲排名。但我自己係經歷過，我當年都係第三名季軍，其實選得出來，如果入到三甲，都已經係贏咗！大家就唔需要太著眼喺名次。2 號同 6 號都好有觀眾緣，我相信佢哋入行之後都會好受歡迎！」