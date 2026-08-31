梅啟明無懼元配Joey靈堂對質　表明不下逐客令：任何仇家都歡迎

梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）昨日離世，其子梅啟明拖未婚妻May May現身醫院見最後一面，更目送梅媽遺體上黑箱車。不過，今日梅啟明元配Joey就向傳媒數他不是，轟他拋妻棄子涉嫌犯重婚罪，更驚爆梅媽生前其實是被他搶錢兼「活活嚇死」，誓要返港撕破梅啟明與二奶真面目，不排除在靈堂當面與二人對質。此外，Joey又表示昨日偕梅啟明、May May一同現身醫院的「恩恩」也是梅啟明自己人，用梅姐名義北上搵食吸金。梅啟明回應《01娛樂》時，指自己想老人家平安上路，不欲多回應Joey歪曲事實的指控，但歡迎對方對質：「任何仇家、乜家我都歡迎，我唔會趕人，逼人。」但如果在靈堂見到Joey，他會說：「有咩行出去講。」

梅啟明於2024年宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明未婚妻May May昨日趕到醫院。（資料圖片）

梅啟明及May May目送遺體上黑箱車。(鄧穎琪 攝)

否認「恩恩」藉梅姐名義搵食 不欲多回應元配指控盼梅媽安心上路

《01娛樂》就Joey指控聯絡梅啟明，問到是否未與Joey離婚，他表示：「第一，呢一刻我唔會講任何嘢，因為老人家我希望佢平平安安咁上路。」他直認昨日現身醫院的女友人是「恩恩」，不過就否認對方藉梅姐名義搵食：「佢冇攞阿梅個名去搵食，佢以前係阿媽嘅助手，呢啲冚嘭唥歪曲晒，你明唔明？我唔想回應咁多，佢而家乜都噏得出，又話我攞咗10幾萬咁咁咁，我而家唔方便講咁多嘢，根本係黐線！」

元配Joey鬧爆梅啟明「賤男」。（資料圖片）

問到是否未與Joey離婚，他表示：「第一，呢一刻我唔會講任何嘢，因為老人家我希望佢平平安安咁上路。」（資料圖片/鄧穎琪攝）

無懼Joey靈堂對質 強調不會趕人：任何仇家、乜家我都歡迎

談到Joey回港後去靈堂找梅啟明與May May對質，他則說：「冇問題冇問題，去邊度對質都冇問題。」喪禮屬於嚴肅場合，假如有任何爭吵事件發生，會否擔心梅媽走得不安樂？梅啟明表示：「你都識講嚴肅，第一，我會叫佢『唔該你行開，唔好喺呢度搞，有咩行出去講， OK？』呢個場面有咩好搞？冇咩好搞，呢啲嘢要嚟安安靜靜，任何仇家、乜家我都歡迎，我唔會趕人，逼人。（驚唔驚梅媽走得唔安樂呀？）你要問佢老人家自己喇。」此外，他又指不擔心有人大鬧靈堂，認為發生機會微：「應該唔會有呢樣嘢發生，喺我角度嚟講，如果大鬧喪禮，應該就係鬧我啫，我都唔鬧，冇人可以做到呢樣嘢出嚟。」