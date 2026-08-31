一蚊Joe遭指控「冇禮貌7宗罪」首回應　還原「Oh My Gosh」真相

「一蚊Joe」游莨維早前遭歌手鍾雨璇的弟弟發文指控「冇禮貌」等7宗罪，指出他當時非但沒有說「唔該」，反以一句「Oh my gosh」回應，隨即引發網民熱議。今日（31/8）一蚊Joe為表演活動擔任司儀，就事件接受《香港01》訪問首度親身回應此事。

一蚊Joe（右一）為表演活動擔任司儀。（盧振輝攝）

鍾雨璇的弟弟發文指控「冇禮貌」等7宗罪，一蚊Joe首回應。（盧振輝攝）

一蚊Joe與女兒以父女裝現身。（盧振輝攝）

回應「冇禮貌」指控：大家理解不同

提到7月中旬發生的爭議事件，游莨維坦言當初未有即時回應，是因為覺得雙方對事情的看法有所出入：「其實呢一個月你見我都係選擇唔係好想回應，原因係我覺得可能係大家對於同件事件有唔同嘅取向啦，唔係佢啱定我啱、佢錯定我錯。我覺得大家睇同一件事，可能理解得唔係咁舒服。」他亦藉此機會向對方致歉：「如果令到蘇小姐（鍾雨璇本名）有啲唔舒服嘅，我就會同阿蘇小姐講聲唔好意思。」

提到7月中旬發生的爭議事件，游莨維坦言當初未有即時回應，是因為覺得雙方對事情的看法有所出入，但有機會都希望向對方致歉。（盧振輝攝）

解構「Oh My Gosh」真相：因驚訝對方特意印文件

針對被指控以「Oh my god」/「Oh my gosh」代替謝意，一蚊Joe解釋當時的真正心態與語氣：「『Oh my god』咩意思呢？可能係因為我看到『嘩，原來你帶個Printer嚟特登Print呢份嘢呀！』我可能係嗰種感覺……表達得唔好，就冇講到『Thank you』兩個字，令到佢有啲唔舒服，咁我都再次講聲唔好意思。」他更寄語希望日後能冰釋前嫌：「未來如果有機會同阿蘇小姐合作嘅話，我希望會表達好我對佢嘅謝意，希望你唔好上心啦，我阿Joe叔叔喺度講聲唔好意思。」

鍾雨璇直言一蚊Joe在接過她幫手貼的cue卡時冇講唔該，反而講「Oh my gosh」，確實令她不解；不過鍾雨璇仍希望以和為貴，願為弟弟衝動幫忙出頭而公審對方而道歉，更說：「無諗過搞到佢，佢有小朋友，我唔想影響佢工作，佢始終要養小朋友，呢件事我都想同一蚊Joe講返聲唔好意思！」（資料圖片）

一蚊Joe解釋當時的真正心態與語氣：「『Oh my god』咩意思呢？可能係因為我看到『嘩，原來你帶個Printer嚟特登Print呢份嘢呀！』我可能係嗰種感覺……表達得唔好，就冇講到『Thank you』兩個字，令到佢有啲唔舒服，咁我都再次講聲唔好意思。」（盧振輝攝）

他更寄語希望日後能冰釋前嫌：「未來如果有機會同阿蘇小姐合作嘅話，我希望會表達好我對佢嘅謝意，希望你唔好上心啦，我阿Joe叔叔喺度講聲唔好意思。」（盧振輝攝）

工作無受影響：婚禮司儀預約排至明年

被問到事件會否影響工作及養家的壓力，一蚊Joe直言身邊人與客戶都相當理解並給予信任：「好彩呢一個月嘅工作都未停過，甚至婚禮嘅客都去到明年3月，所以生計都冇乜點受影響，其中要養兩名小朋友嘛！亦有客戶或者Wedding Planner打嚟問發生咩事，我同佢哋講返明白之後，大家都話『Everything ongoing』。」

一蚊Joe稱工作無受影響，甚至排到明年三月，更有客戶對他說「Everything ongoing」（盧振輝攝）

最介意家人想法：以行動證明專業

作為家庭支柱，游莨維坦言事件發生後，首要任務是向身邊人解釋：「最緊要係令我身邊嘅人知道發生咩事。嗰晚發生咗之後，主辦方覺得OK，但第二日就見到嗰個Post。最緊要係我身邊嘅人都選擇相信我，我會用行動同事實去證明。」他強調會繼續保持專業態度，每次工作均會全力以赴：「我會做到111分，確保大家所有嘢都會順利！」