譚凱琪入稟呈請閨蜜呂晶晶破產　談官司風波表現坦然：冇任何進展

譚凱琪（Zoie）今晚（31/8）現身柴灣支持5歲女兒的表演，見證愛女在舞台上的進步。接受《香港01》受訪時，譚凱琪大談育兒心得及女兒的表演天份，同時亦親自回應了早前官司的的最新情況，表現相當坦然。

譚凱琪（Zoie）現身柴灣支持5歲女兒的表演。（盧振輝 攝）

為女兒演出感驕傲

談到女兒今日的演出，譚凱琪臉上難掩自豪之情。她笑言平時在家中很少見到女兒練歌跳舞，但每次上台表演都令她大驚喜：「當然要嚟支持啦！因為其實如果我問佢『你喜唔喜歡呀？』佢會話唔喜歡，但幫佢報咗名之後呢，佢喺台上上面就做足晒所有嘢。其實作為父母，都好想睇自己小朋友一年的成果，好似派成績表咁。平時佢唱歌跳舞我哋睇唔到，唯有喺呢個表演睇下佢平時上堂有冇留意聽講。」

被問到女兒是否有天份，譚凱琪讚不絕口：「我覺得佢超乎預期！由預備班開始，每次學期尾有表演，我從來冇見過佢喺屋企唱過一句歌、跳過一隻舞，但到表演嘅時候，佢係最投入嗰個！連老師、校長都同我講，話佢好喜歡音樂同跳舞。佢細個嗰時我真係以為佢好喜歡跳舞，雖然叫佢參加跳舞班佢又未必最喜歡，但都有堅持跳踢躂舞，因為有『嗒嗒聲』佢覺得好過癮。」

譚凱琪見證愛女在舞台上的進步。（盧振輝 攝）

官司未有進展

提到早前向高等法院遞交呈請，申請前TVB金牌監製鄧特希及其妻子2004年亞洲小姐冠軍呂晶晶破產，案件已排期於今年9月8日開庭審理。譚凱琪表示目前並無新突破，一切靜待法律程序：「其實日子我都真係唔記得囉！由上次做訪問到依家，係冇任何進展同變化嘅，因為都未正式上庭，所以完全冇變化。我哋就係交畀法庭最公平公正咁去處理，我哋都做唔到啲乜嘢。」

問到現時情緒會否平伏不少？譚凱琪大方回應，直言比起金錢損耗，更可惜的是失去了朋友之間的信任：「冇啦，事件都已經係兩年前嘅事，我其實完全冇覺得委屈，只係覺得有啲可惜。依家最重要係向前看。」