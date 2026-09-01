伍富橋老婆梁兆楹晒大肚孕照勁唯美　感性發長文準備迎接新生命

藝人伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）甜蜜非常，二人即將升任人父母，踏入人生新階段。昨日（31日）Shirley在社交平台分享了「孕照」，為自己與未出生的寶寶留下倩影，她分享的照片中可見到有多張衣着性感的照片，當中有一套衣服是黑色蕾絲胸罩，十分唯美。
伍富橋同老婆Shirley好sweet。(ig@sysleungx) Shirley尺度都好大。(ig@sysleungx)
伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）甜蜜非常
Shirley寫下：「allure, unleash the wild 🔥Soon Baby J will bring a brand-new adventure to our life. Before evolving into my next-level self, it’s time to soak up and capture this powerful, drop-dead gorgeous moment before he takes center stage.（展現你的勇氣，點燃你的魅力，釋放你的野性🔥小寶貝J即將為我們的生活帶來全新的冒險。在我蛻變為下一個階段的自己之前，是時候好好享受並記錄下這充滿力量、美得令人窒息的時刻，在他成為我們生活的主角之前。）」
伍富橋瞓喺老婆梁兆楹個肚度。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）甜蜜非常。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）同老婆梁兆楹（Shirley）嘅孕照。(ig@sysleungx) Shirley就到預產期。(ig@sysleungx) Shirley就生得。(ig@sysleungx) 伍富橋之前為仔仔做左首歌。(ig@sysleungx) Shirley留下美好回憶。(ig@sysleungx) 伍富橋同Shirley。(ig@sysleungx) Shirley個肚已經好大。(ig@sysleungx) Shirley呢張好有居家feel。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）即將升任人父母。(ig@sysleungx) 伍富橋輕攬老婆梁兆楹孕肚。(ig@sysleungx) 梁兆楹（Shirley）。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）即將升任人父母。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）好sweet。(ig@sysleungx) 伍富橋（Alvin）與老婆梁兆楹（Shirley）。(ig@sysleungx)