楊思琦談14歲女兒拍拖緊張喊：唔好搞我個女　為李家鼎健康送祝福

楊思琦昨日（31/8）現身公開活動，全力支持參加合唱團表演的14歲大女兒楊卓穎（Krystal）。楊思琦接受《香港01》訪時大談女兒的興趣與個性，同時亦對前男友家人李家鼎（鼎爺）近期的健康狀況作出了回應。

楊思琦不希望女兒加入娛樂圈。（盧振輝攝）

大談14歲女兒個性 屬「慢熱型」

談及14歲的女兒，楊思琦透露女兒加入合唱團多年，對音樂相當有興趣，平日在房裡也會常常開口唱歌。被問到女兒是否已有追求者，楊思琦笑言女兒個性比較像男生，且個性較為慢熱，目前依然專注於學習與興趣發展。

楊思琦與女兒楊卓穎合照。（盧振輝攝）

講到女兒談戀愛，楊思琦表現緊張表示：「佢14歲邊有咁快拍拖！佢性格比較慢熱同埋似男仔，多男仔朋友係因為一齊打機、做Art work project，唔係講愛情嗰啲。我自己做家長當然唔想佢咁早拍拖，讀好啲書先啦！如果由我定，一定要讀完書先，唔好搞我個女啊！但暫時都冇聽過有咩風聲話要暗地裡進行，佢打扮上面都仲好似小朋友咁，未好貪靚。（佢如果想入行？）我唔係咁建議，演藝圈承受好多壓力，如果佢好似媽咪咁EQ高就話啫。我都係想保護佢，讀好啲書先，畀佢自由發展。」

楊思琦談14歲女兒拍拖緊張。（盧振輝攝）

回應李家鼎「肥返」

提到李家鼎（鼎爺）與李泳豪不時拍片分享生活，片中鼎爺面色愈來愈好又「肥返」。楊思琦表示：「我其實好忙，冇乜睇到啲片同新聞。不過如果你哋咁講，佢食返多啲嘢、肥返啲，我都替佢開心啊！老人家最緊要就係食多啲嘢、有營養。」至於鼎爺仍然未獲李永漢告知愛妻施明骨灰下落，楊思琦表示：「我都畀唔到咩意見，因為大家都未知道咩結果，同埋我又唔係成日追睇，希望佢哋可以解決到。」