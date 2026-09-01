潘小文揭梅媽遺囑執行人身份　梅啟明：食夠大大篤屎先再同我講嘢

梅艷芳的102歲母親梅覃美金（梅媽）前日（30日）離世，但就住喪禮後事安排就爆出兩個版本，先是梅啟明在醫院外表明將一力承擔梅媽喪禮，會動用梅艷芳信託基金為梅媽風光大葬。不過其後梅媽生前好友潘小文就向《01娛樂》表示，梅媽已立遺囑，喪禮將按照梅媽意願交由孫兒低調處理，其後再透露遺囑執行人身份，正是梅啟明細佬梅德明的兒子，換言之是被梅啟明多次公開鬧爆的姪仔。而梅啟明對此事也有所回應，先是多番叫潘小文「食大大篤屎」，指她「憑咩講呢啲嘢」，又向《01娛樂》表示叫姪仔拎遺囑去他面前講：「佢邊度夠膽拎俾我呀？我寫包單佢100個唔夠膽！」

此外，梅啟明原定昨早去跑馬地警署領取梅媽的身份證，不過最終失敗，他指是因為身份證在夾萬內無法開啟，將透過法律程序處理，更預告喪事隨時搞唔到住：「一有咗法律程序乜都要停喺度。」



梅啟明盼一力承擔為梅媽風光大葬。(鄧穎琪 攝）

赴警署領取梅媽身份證受阻 直言入法律程序後手續將暫停

梅啟明昨日一大早去跑馬地警署欲領取梅媽身份證，用以辦理死亡證等手續，問到接下來程序，梅啟明變得不欲多談，透露：「（身份證）嗰啲喺夾萬，冇人可以攞到，要經過司法程序，所以唔透露。第二，任何一個人去攞都要等到開庭，我依家要搵律師處理。警察部叫我搵律師處理，好多嘢唔方便透露。」問冇身份證是否代表餘下手續都未能完成，他說：「要經過法庭，入咗法律程序就所有嘢冇得郁，明解冇？（所以潘小文同姪仔有冇身份證都郁唔到？）就算攞咗身份證乜證都好，一有咗法律程序，乜嘢都係，等於要停喺度，一定要經過法庭。」現時雙方各執一詞，他日前他在醫院外受訪，記者已問到若無法與姪仔就喪禮取得共識，最後可能會變成「各有各搞」鬧雙胞，他當時回應：「如果佢真係對阿媽好，唔使佢今日咁樣走，呢個就係共識，有商有量。老人家走咗你而家嚟共咩識？唔識講呀真係。」

梅啟明昨日一大早去跑馬地警署欲領取梅媽身份證，用以辦理死亡證等手續，問到接下來程序，梅啟明變得不欲多談，透露：「（身份證）嗰啲喺夾萬，冇人可以攞到，要經過司法程序，所以唔透露。第二，任何一個人去攞都要等到開庭，我依家要搵律師處理。」（資料圖片/翁鈺輝攝）

大律師指遺囑執行人若成年 梅啟明則無權主理梅媽喪事

就住潘小文早前的說法，《01娛樂》向梅啟明查詢，而他表示：「唔需要理會佢， 孫就係孫，仔就係仔，再加上佢係冇權去處理任何嘢，佢話有遺囑，冇用嘅，我會處理。」被問會否擔心最後要爭後事辦理權，他重申：「唔緊要㗎，一，佢冇資格同我爭，二，喺法律上佢更加冇，如果講遺囑我更加要去爭取。」更揚言必要時或會向法庭申請禁制令，使得「所有嘢冇得郁」。若遺囑屬實，梅啟明能否繞過遺囑主理喪事呢？《01娛樂》曾訪問大律師陸偉雄，他表示：「一般嚟講，如果嗰張遺囑已經列明咗邊個係遺產嘅承辦人，簡單嚟講，佢就會幫梅媽做埋啲後事。」並補充指唯一不合符情況的條件，是梅媽指任的孫兒未成年，因為在法律上需要成年才可以處理：「如果十零歲，咁你就喺法律上未必適合做遺產嘅承辦人，咁有可能就會委託返其他人。」陸大律師更提到，梅啟明無權動用信託基金一分一毫。

陸偉雄大律師講解梅啟明有沒有權利幫梅媽辦後事，指遺囑執行人年齡為關鍵因素。（湯致遠攝）

潘小文證實梅啟明姪仔將執行遺囑 遭開火： 我嗌佢食屎

記者昨日再向潘小文查詢遺囑執行人身份，她回答：「不是梅愛芳的孫，也不是她的兒子。遺囑執行人係梅德明的兒子，已經四十幾歲。」梅德明即梅啟明弟弟，換言之其子就是梅啟明姪仔。梅啟明回應《01娛樂》時再隔空對潘小文開火，指她是外人：「你話梅啟明嗌你食一篤屎先！一篤唔夠兩篤，兩篤唔夠食夠大大篤你先再同我講嘢，喺度亂噏嘢亂作嘢，同埋佢憑乜嘢講呢啲嘢做呢啲嘢？佢一個外人，同你哋一樣，憑啲咩呢？嗰日醫院我已經鬧咗佢，我話『你邊位呀？』姑娘掟咗佢出去，我講嘅係事實，我唔會歪曲，我話你邊位，你哋個個咁驚佢？呢個潘小文你乜水？邊位？仲有，你要鬧嘅就同我加一句『我嗌佢食屎！食大大篤，一督唔夠就大大篤！』」

潘小文指遺囑執行人是梅德明40多歲的兒子，即梅啟明姪仔。（facebook：娛樂小奶媽 ）

梅啟明隔空對潘小文開火，指她是外人：「你話梅啟明嗌你食一篤屎先！一篤唔夠兩篤，兩篤唔夠食夠大大篤你先再同我講嘢，喺度亂噏嘢亂作嘢，同埋佢憑乜嘢講呢啲嘢做呢啲嘢？佢一個外人，同你哋一樣，憑啲咩呢？」（資料圖片/鄧穎琪攝）

質疑潘小文外人身份 斷言姪仔不敢拿遺囑對質

講到潘小文談及梅媽於遺囑表達了意願，他質疑：「你憑咩做呢啲嘢講呢啲嘢，你邊位？你又唔係律師？」當記者提到遺囑承辦人是梅媽孫兒，他則謂：「佢執行關你叉事咩？你同我交叉佢，交叉交叉交叉，叉到佢夠為止！第一你有咩要講要剩，你就叫佢搵梅啟明，梅啟明等緊你！如果你唔能夠做到呢樣嘢，你冚嘭唥就係Bull Sxxt！（即係你叫佢拎份遺囑去你面前講？）就算拎都唔係佢拎啦，係咪呀？（如果姪仔拎呢？）佢邊度夠膽拎俾我呀？我寫包單佢100個唔夠膽。」他認為即使這份遺囑存在都好，姪仔居心也是顯而易見，稱他禁錮梅媽，令梅媽不能為自己作聲：「原裝阿梅嘅翻版喺度，好嘅嘢學唔到。」