香港小姐決賽收視周末稱冠　《翻身蜜語》再升1.1點

無綫公布上周（24日至30日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《2026香港小姐競選決賽》最高收視21.2點周末稱冠，於社交媒體表現同樣出色，TVB官方Facebook及Instagram共錄得約 2,700萬次觀看，按年上升約46%；總互動量約26.7萬次，按年增加約28%。

《2026香港小姐競選決賽》最高收視21.2點周末稱冠。(節目截圖)

上周一至五翡翠台收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.8點（147萬觀眾），比上周最高收視22.4點（144萬觀眾），上升了0.4點，踞收視榜首位；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視17.7點（114萬觀眾），比上周最高收視17.8點（114萬觀眾），下跌了0.1點；由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍主演輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》最高收視20.9點（135萬觀眾），比上周最高收視20.6點（133萬觀眾），上升了0.3點；外購劇《翻身蜜語》最高收視17.7點（114萬觀眾），比上周最高收視16.6點（107萬觀眾），上升了1.1點；「旅遊達人」梁芷珮主持旅遊節目《南美潮什麼2》最高收視13.2點（85萬觀眾），，比上周最高收視12.7點（82萬觀眾），上升了0.5點。

《東張西望》最高收視22.8點（147萬觀眾）。(節目截圖)

周六晚阮兆祥主持資訊節目《香港系列之細間始終你好》最高收視16.7點（108萬觀眾），比上周最高收視14.6點（94萬觀眾），上升了2.1點；《唱錢》最高收視12.5（81萬觀眾），比上周最高收視13.1（85萬觀眾），下跌了0.6點。

阮兆祥主持資訊節目《香港系列之細間始終你好》最高收視16.7點（108萬觀眾）。（資料圖片）

周日晚《2026香港小姐競選決賽》於TVB舉行，三甲分別為冠軍袁絲珩、亞軍鄧匡閔、季軍李澤欣，最高收視21.2點（136萬觀眾），比上周同期節目《中年好聲音4登峯之戰》最高收視21.7點（140萬觀眾），下跌了0.5點，周末收視稱冠。