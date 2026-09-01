林婷婷報道港姐新聞意外吸睛成焦點　精緻五官和優雅氣質靚過冠軍

《2026香港小姐競選》於日前（30日）圓滿落幕，三甲港姐順利誕生，冠軍為袁絲珩，亞軍為鄧匡閔，季軍暨「最上鏡小姐」則由李澤欣奪得。雖然三位佳麗光芒四射，但是在無綫新聞台負責播報賽果的新聞主播林婷婷，卻意外成為網民熱議焦點。

新聞主播林婷婷比港姐更吸睛。(影片截圖)

林婷婷精緻的五官和優雅的氣質

在當晚的新聞報道中，林婷婷身穿一件端莊的紅色西裝外套，配合她精緻的五官和優雅的氣質，牢牢吸引了觀眾目光。不少網民在節目播出後立即截取畫面，並分享到社交平台作對比，結果幾乎一面倒地讚揚林婷婷的顏值，甚至蓋過了應屆的港姐佳麗。

林婷婷精緻的五官和優雅的氣質。(影片截圖)

網民認為林婷婷靚過冠軍

有網民不吝讚美，比較今年港姐三甲的質素與林婷婷，直言「有對比有傷害」，更有留言指出：「記者靚過冠軍」、「新聞報道員靚過晒d港姐」、「年年林婷婷都靚過港姐冠軍」。甚至有人開玩笑說：「冠軍是林婷婷小姐。」這些評語讓不少網民紛紛建議林婷婷轉戰選美界。

網民認為林婷婷靚過冠軍。(影片截圖)

除了出色的外表，林婷婷背後亦擁有堅實的學歷背景和專業能力。她現年33歲，畢業於香港中文大學英文系，後來在香港大學攻讀文化研究碩士學位。林婷婷精通英語、廣東話、普通話、日語和法語等多種語言，自然成為翡翠台和明珠台的當家主播。即便已與同樣是新聞主播的李天耀結婚，她的形象依然讓人難以忘懷。

林婷婷與同是TVB主播的李天耀結婚。(ig@jacky_lintingting)

林婷婷。(ig@jacky_lintingting)

林婷婷同李天耀好sweet。(ig@jacky_lintingting)

林婷婷靚到呢。(ig@jacky_lintingting)