亞視群星遠赴澳門力撐林祖輝新餐廳　億萬老闆變打工仔見盡真情

前亞洲電視（ATV）一班合作無間的藝人感情歷久常新，私下經常相約聚會。日前「六合彩之子」蔡國威迎來生日，獲一眾昔日亞視好戰友包括袁文傑、江美儀、陳煒（煒哥）、袁潔儀、黃美芬以及林祖輝等，特意一同夾時間遠赴澳門慶祝，難得同框大合照，瞬間掀起不少網民的集體回憶。

林祖輝澳門設宴！（IG/@frankiechoi828）

亞視群星赴澳門為蔡國威慶生！（IG/@frankiechoi828）

林祖輝澳門餐廳設宴 蔡國威感歎：喺香港約都難

蔡國威在社交平台晒出多張合照，感歎這天大家能齊人出發實屬難得：「呢個陣容，唔係一齊開工，要喺香港約食飯都已經難，但係今次大家夾到期成事之餘，仲要係去澳門呀！由中午玩到夜晚，超開心超難忘。」晚餐一行人前往由林祖輝主理的餐廳享用豪華盛宴，蔡國威透露大家邊食邊傾話題不盡，更笑到標眼水，相當感激一班兄弟姊妹給予的生日驚喜。而陳煒亦發文祝福壽星仔：「今晚好開心，我哋又聚會啦，又係一個勾起好多回憶，暢所欲言嘅晚上！多謝祖輝安排了一餐超級豪華盛宴，太美味啦！」

又大一歲！（IG/@frankiechoi828）

又大一歲！（IG/@frankiechoi828）

眾人保養得宜狀態極佳 網民大讚：凍齡亞視家族

從相中可見，這班相識多年的老友記狀態無懈可擊，當中身為壽星仔的蔡國威全程笑容滿面，精神奕奕，保養得宜完全看不出歲月痕跡。而陳煒和江美儀兩位視后級人馬淡妝上陣依然皮膚緊緻、光彩照人，散發成熟優雅氣質。

感情好好！（IG/@frankiechoi828）

感情好好！（IG/@frankiechoi828）

感情好好！（IG/@frankiechoi828）

感情好好！（IG/@frankiechoi828）

由「身家過億」回歸平淡 住公司宿舍搭巴士出入

林祖輝自 2011 年棄影從商後，生意一度愈做愈大，曾代理知名童裝品牌並坐擁 6 間分店，甚至傳出擁有過億身家及計劃建立上市王國。然而隨着零售業環境轉變，其童裝生意已告停業。早前他透露目前正在澳門新濠天地為朋友打理一間日本燒肉店。由昔日的連鎖店大老闆變回幕後管理，林祖輝心態相當豁達， 他透露目前住在公司安排的氹仔宿舍，雖然並非豪宅，但他笑言環境方便，距離工作地點僅兩個巴士站。如今餐廳開業至今生意越做越旺，又獲「亞視家族」一眾昔日戰友以實際行動為林祖輝的新事業站台力撐，慢慢走出陰霾。

姚嘉妮與林祖輝及一對兒女。