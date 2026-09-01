內有惡戀｜李尚正曾任「東張式」測試員　林海峰狂讚彭秀慧靚女

舞台劇《內有惡戀》，由林海峰、彭秀慧聯合創作，李尚正、蔡蕙琪一同演出。今日（1/9）舉行記者會，其中林海峰與李尚正更是自2004年，在有線合作《有個娛樂乜人台》後再次聚首。期間原來林生又找阿正寫劇本，但最終冇成事，而阿正表示今次知道林生一叫，立即應承。至於早前彭羚去到英國探Wyman黃偉文，有網民留言寫要林海峰釋放彭羚，林海峰對此反問︰「佢好自由呀！」

由林海峰、彭秀慧聯合創作的舞台劇《內有惡戀》，有李尚正及蔡蕙琪參與演出。（盧振輝 攝）

由林海峰、彭秀慧聯合創作的舞台劇《內有惡戀》，有李尚正及蔡蕙琪參與演出。（盧振輝 攝）

李尚正曾任「東張式」測試員

林海峰與李尚正在2004年，於有線電視合作《有個娛樂乜人台》，該節目由林海峰擔任主持及監製，出任幕後的李尚正就不時被強行出鏡，最後更以「記者正」一角成為恆常角色，並因此意外進軍幕前。林海峰回想當年合作感覺是︰「短暫而甜蜜的回憶。」

當年以記者正身份主持節目。（《有個娛樂乜人台》影片截圖）

當年阿正就要在鏡頭前赤膊上身，去照燈測試曬黑效果。（《有個娛樂乜人台》影片截圖）

阿正表示當時因為冇資源，要自己出鏡，更充當節目的測試員︰「原本有個幕後測試員，但其實個測試員就係我，即係《東張西望》真係走去馬鞍山幫襯邪骨咁。」而當年阿正就要在鏡頭前赤膊上身，去照燈測試曬黑效果。事實上，林生本來都有找阿正幫手寫劇本︰「我話好呀，但後尾冇咗件事。」阿正說。

阿正表示當時跟林海峰合作《有個娛樂乜人台》，因為冇資源，要自己出鏡，更充當節目的測試員︰「即係《東張西望》真係走去馬鞍山幫襯邪骨咁。」（盧振輝 攝）

而對上二人再次對話，已經是林海峰向阿正查問，關於他旁白的節目《空間改造王》。林海峰︰「我哋一家都係呢個節目的百分百擁躉，食飯會圍埋一齊睇，而我又好鍾意呢個節目的主題音樂，所以問佢個音樂叫咩名，就買番隻CD，耐唔耐都會喺屋企播。」林海峰更笑言好想阿正錄埋旁白畀自己，將來可以在家中播放。

狂讚彭秀慧靚女 林海峰︰點樣同靚女嗌交？違反自己身體反應。（盧振輝 攝）

狂讚彭秀慧靚女 林海峰︰點樣同靚女嗌交？違反自己身體反應

對於今次與彭秀慧聯合創作舞台劇，林海峰表示開初是想婉拒。「但我唔想再得失人，難得仲有人會話『阿Jan份人幾好』，大部份都係話『阿Jan好煩』。」為減少多一個覺得自己麻煩的人出現，於是便以「可以傾下」為開始，打算傾到咁上下傾唔成，對方又開始忙，便將件事放低不了了之。「但傾下傾下，我覺得個劇本幾好，仲話不如我寫啦，結果由推Job變接Job。」

對於今次與彭秀慧聯合創作舞台劇，林海峰表示開初是想婉拒。「但我唔想再得失人，難得仲有人會話『阿Jan份人幾好』。」（盧振輝 攝）

問到彭秀慧最吸引想合作的地方，林海峰二話不說答︰「佢靚女，好靚啊，點算呢？我驚演出時專注唔到。」但劇中有不少吵架戲碼。「所以好難，你點樣同靚女嗌交？違反自己身體反應，一路嗌交一路覺得佢好靚。」至於不時叫人靚女的技能，林海峰覺得是有需要︰「呢啲係去街市時悟出的道理，講多啲靚女，講多啲早晨都會開心啲。」

彭羚去到英國探望Wyman黃偉文，有網民在相中留言，要林海峰釋放彭羚出來再唱歌，林海峰對此反問︰「佢好自由呀！（黃偉文IG圖片）

早前，彭羚去到英國探望Wyman黃偉文，有網民在相中留言，要林海峰釋放彭羚出來再唱歌，林海峰對此反問︰「佢好自由呀！你哋覺得佢有咩好痛苦？佢開心咪開心，最緊要開心，開心就冇投訴，即係我哋客戶服務部做得好，而我喺屋企又得到客戶服務嘅服務。」