朱千雪陀B七個月瞞老公穿高跟鞋　過來人鼓勵李澤欣：季軍好嘢嚟

懷有第二胎的朱千雪（Tracy），今日（9月1日）現身一個乳酪品牌活動活動，雖然身懷六甲，但她依然踩着高跟鞋，現場見她精神爽利、全程笑容滿面，狀態極佳。適逢開學日，朱千雪接受《香港01》訪問時，直言行程相當緊密，清早起床做運動後，便要送兩歲多大仔上學，隨後去髮型屋準備，活動結束後還要接兒子去上課外活動。問到大仔剛入讀N班，有無不捨得？朱千雪直接說：「我梗係無！我講咗句掰掰就走咗了。」隨後記者笑說其實是問兒子有沒有不捨得離開媽媽而哭？朱千雪透露之前曾帶兒子去Playgroup上「分離班」，但始終是新學校、新老師及新同學，所以都需要一個適應期，「但佢今日又好似無乜嘢，可能知道我忙，自己行咗入班房。」

懷有第二胎的朱千雪（Tracy），今日（9月1日）現身一個乳酪品牌活動活動，雖然身懷六甲，但她依然踩着高跟鞋，而且精神爽利、笑容滿面。（葉志明 攝）

穿高跟鞋出活動老公不知情

見她今日腹大便便依然貪靚穿上高跟鞋，問不怕老公詐型？朱千雪笑言：「佢未知」，但強調非常安全。提及產前工作安排，她表示10月前仍有其他工作，而這次懷孕感覺比第一胎輕鬆且較有經驗。朱千雪又大讚老公吳昆倫（Justin）是神隊友，平日非常樂意陪伴兒子，老公在她上班或外出時，常帶兒子去玩樂，讓她得以享受自由時間：「佢仲話：『我哋又多一個啦，又可以去多次Playgroup 啦！』佢係真係好有誠意咁，我覺得都係好事。（係咪𠱁定妳生第三個？）應該就唔會了，呢個唔關返唔返Playgroup事！」

被問到會否舉辦「Baby Shower」，朱千雪笑言第二胎比較「隨緣」，暫時未有特別計劃，一切順其自然。（葉志明 攝）

不用向好姊妹湯洛雯傳授生B秘訣

此外，問到有否向好姊妹湯洛雯（靚湯）傳授生B秘訣？朱千雪表示「呢啲係天畀嘅禮物」，沒有什麼招數，「我只可以講加油！」提到對方屢傳孕訊，朱千雪笑指自己都是過來人，新婚後便被傳懷孕：「我成日同老公講笑，如果次次傳都係真嘅話，我應該生咗七個了！所以我同佢（靚湯）講唔緊要，順其自然啦，最重要係跟隨自己嘅節奏。」

朱千雪表示性別會留待之後向大家公佈。（葉志明 攝）

網民勸李澤欣「學吓朱千雪」 以過來人身份鼓勵師妹

作為昔日「民選港姐」，朱千雪表示自己當晚亦有留在家觀看《香港小姐競選決賽》。她透露自己的心水亦是1號袁絲珩及2號李澤欣，問到可覺得「爆冷」，因為李澤欣一直被視為冠軍大熱，朱千雪妙語回應：「我覺得季軍好嘢嚟㗎！我都係季軍，季軍好㗎，有前途㗎。」她續言，其實審美觀很個人，見到李澤欣說令大家失望，但她覺得支持自己的人，無論得獎與否都會支持，「我覺得佢當晚表現好，亦都攞到獎，已經係超額完成。」

應屆港姐出爐，冠軍是袁絲珩（中），亞軍是鄧匡閔（左），而賽前大熱李澤欣，只能攞到季軍及「最上鏡小姐」。（葉志明、盧振輝 攝）

對於李澤欣決賽失落冠軍後的言論和落淚反應引起爭議，有網民留言勸她「好心你學吓人哋朱千雪」，提及當年大熱的朱千雪因投票伺服器故障最終屈居季軍時，面對鏡頭大方得體、一滴眼淚也沒有流。朱千雪表示：「因為我覺得季軍，對我嚟講已經係一個好好嘅獎勵，所以嗰一下我係覺得無嘢令到我唔開心。但可能每個人對自己要求都唔同，但我只可以話，季軍係唔錯嘅。」

朱千雪以過來人鼓勵李澤欣：季軍好嘢嚟㗎！（葉志明 攝）

對於師妹面對的輿論壓力，朱千雪給予鼓勵：「我覺得所有啱啱出嚟做呢一行嘅新人，都會有佢嘅言論壓力，每個人都會經歷一個被人話，或者覺得做得唔好嘅階段。我覺得最重要係做好自己， Enjoy自己嘅工作。」