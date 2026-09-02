何超盈開學日解鎖新身份 榮升香港藝術學院教授：值得紀念的一天
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，前年博士畢業的她，現為香港藝術學院督導委員會成員。昨日（1日）是新學年開學日，何超盈在社交平台分享動態，更自爆以全新身份現身學校活動，宣布自己獲委任為教授！
何超盈出席香港藝術學院開學禮 金髮亮相宣布榮升教授
片中所見，染了一頭金髮的何超盈妝容精緻，狀態極佳，她寫道：「FIRST OFFICIAL EVENT FOR MY PROFESSORSHIP. WHAT A GREAT AND MEMORABLE DAY.（這是我擔任教授職務後的首個正式活動，多麼美好且值得紀念的一天）」，宣布獲委任為教授！
何超盈前年博士畢業 專注藝術工作培育人才
何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，前年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，並與保利集團合辦保利澳門拍賣，專注藝術工作，亦鼓勵年輕藝術家。而何超盈現時是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會的成員，如今再擔任教授，為培育新晉藝術人才貢獻力量！