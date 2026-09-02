何超盈開學日解鎖新身份　榮升香港藝術學院教授：值得紀念的一天

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈（Sabrina）在2019年與細8歲的哈佛學霸老公辛奇隆（Thomas）結婚，婚後誕下一女「荷包蛋」辛千覓（Audrey），生活變得低調，甚少公開露面。不過近年何超盈重回公眾視野，不時出席慈善活動，前年博士畢業的她，現為香港藝術學院督導委員會成員。昨日（1日）是新學年開學日，何超盈在社交平台分享動態，更自爆以全新身份現身學校活動，宣布自己獲委任為教授！

何超盈大曬全家福！（IG截圖）

何超盈到法國出席何猷君與奚夢瑤的婚禮，見證細佬與閨蜜的幸福時刻：「最好的閨蜜成了我的弟媳，今天Audrey Rose用一首小詩替我說了所有祝福：要永遠甜甜的，像她最愛的Gummy bear。」（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈同囡囡及嚴紀雯。（IG@carmenyim）

林心兒、張宇成、何超盈與女兒齊齊現身支持擔任「海外學生仁濟夜」大會主席的嚴紀雯。（公關提供）

何超盈出席香港藝術學院開學禮 金髮亮相宣布榮升教授

片中所見，染了一頭金髮的何超盈妝容精緻，狀態極佳，她寫道：「FIRST OFFICIAL EVENT FOR MY PROFESSORSHIP. WHAT A GREAT AND MEMORABLE DAY.（這是我擔任教授職務後的首個正式活動，多麼美好且值得紀念的一天）」，宣布獲委任為教授！

何超盈出席香港藝術學院開學禮。（影片截圖）

自爆以全新身份現身學校活動，宣布自己獲委任為教授！（影片截圖）

致辭。（影片截圖）

致辭。（影片截圖）

何超盈去年出席香港藝術學院2025文學士畢業典禮。（影片截圖）

大合照。（影片截圖）

何超盈前年博士畢業 專注藝術工作培育人才

何超盈2013年畢業於香港大學藝術系，其後曾進修MBA課程，前年在美國紐約大學斯坦哈特學院（New York University – Steinhardt）畢業，取得博士學位。近年何超盈成立超盈文化有限公司，並與保利集團合辦保利澳門拍賣，專注藝術工作，亦鼓勵年輕藝術家。而何超盈現時是香港藝術中心監督團兼香港藝術學院督導委員會的成員，如今再擔任教授，為培育新晉藝術人才貢獻力量！

何超盈博士畢業。（IG@xsabrinahox）

身穿白色晚裝的何超盈，一身造型優雅高貴。（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈箍實老公深情擁吻，手上的超巨型鑽戒亦十分搶鏡！（微博@SabrinaHo何超盈）

何超盈與郭晶晶同場出席晚宴。（IG@xsabrinahox）

四房子女激罕合體，為何超欣慶祝生日。（小紅書圖片）

何超盈曾現身聯合國總部大樓出席會議。（IG截圖）

坐第一排。（IG截圖）

何超盈曾出席聯合國青年大會（Youth Assembly）年度大會的網上會議。（IG截圖）

‌何超盈早在2017年就獲‌聯合國教科文組織（UNESCO）委任為策略性夥伴，更是首位華人獲委任此職。（YouTube影片截圖）