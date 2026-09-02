百億千金曾昭怡南法旅行慘變半月板嚴重撕裂　緊急手術針灸坐輪椅

百億富商曾文豪與前妻楊穎欣育有三個女兒曾昭怡（Natalie）、曾昭亮及曾昭令，三女都活躍於名媛圈，更是已故賭王何鴻燊二房千金何超瓊的契女。曾昭怡近年愛於網上分享日常片段，日前她透露在南法旅行期間突然半月板嚴重撕裂，慘要坐輪椅撐拐杖。

曾昭怡在社交平台曬出為好友慶祝生日的聚會照。（小紅書圖片）

曾昭怡與友人。（小紅書@曾昭怡Natalie）

曾昭怡診出半月板嚴重撕裂

曾昭怡發文透露，她原定帶兩個女去南法玩，因班機延誤，她帶兩個女兒狂奔下一個登機閘口，竟慘出意外，「當下只覺得膝蓋”喀"了一下，以為只是小扭傷，沒有理它心裏還慶幸：好險，趕上了深 到了南法才發現事情大條了… 右腳膝蓋竟然 鎖死！ 伸直不行、彎曲也卡住， 只剩下一陣刺痛提醒我：事情不單純」。曾昭怡指旅行期間痛到無法行路，惟有緊急回港睇醫生，怎料病情比想像中嚴重，她說：「照完MRI，醫生表情凝重：“半月板撕裂嚴重，碎片卡住關節，建議立刻手術切除。」

曾昭怡帶兩個女去南法玩時出意外。（小紅書@曾昭怡）

曾昭怡手術後要坐輪椅及撐拐杖，但她感恩兩個女兒都很幫手，老公亦全程照顧，她嘆：「這次真正體會到——可以自由走路，是多麼值得感恩的事人健康，從來不是理所當然。」曾昭怡分享多張針灸治療的照片，相中她笑容滿面，樂觀面對意外。

曾昭怡要坐輪椅。（小紅書@曾昭怡）

探病。（小紅書@曾昭怡）

家人全程照顧。（小紅書@曾昭怡）

家人全程照顧。（小紅書@曾昭怡）

女兒生性。（小紅書@曾昭怡）

曾昭怡分享多張治療照片。（小紅書@曾昭怡）

傷勢嚴重。（小紅書@曾昭怡）

傷勢嚴重。（小紅書@曾昭怡）

令人擔心。（小紅書@曾昭怡）

令人擔心。（小紅書@曾昭怡）

令人擔心。（小紅書@曾昭怡）

樂觀面對。（小紅書@曾昭怡）

曾昭怡分享受傷經歷。（小紅書@曾昭怡）