內有惡戀｜彭秀慧與林海峰創作不讓步　蔡蕙琪曾演《29+1》難認出

舞台劇《內有惡戀》，由林海峰、彭秀慧聯合創作，李尚正、蔡蕙琪一同演出。今日（1/9）舉行記者會。因為《夜王》「葵芳」一角而一片成名的蔡蕙琪，原來都有在《29+1》電影版中演出過，跟彭導有最初次的合作。

舞台劇《內有惡戀》，由林海峰、彭秀慧聯合創作，李尚正、蔡蕙琪一同演出，今日（1/9）舉行記者會。 （盧振輝 攝）

蔡蕙琪曾參與電影《29+1》拍攝，做臨時演員︰「當時彭秀慧是導演，我跟她有點距離，想不到現在可以一齊做訪問，一齊排戲，真係一齊敷Mask。」 （盧振輝 攝）

彭秀慧是林海峰的粉絲，這是公開的秘密，而原來二人一直都有聯絡，但直至今次才有合作的啟機。彭秀慧︰「咁多年來都保持聯絡，由我細個追星，到後來佢會去睇我的演出，今次合作要付出好大誠意，由2023年開始傾，曾提出做翻譯劇，但我覺得我同佢走埋一齊，大家會想睇我哋嘅創作多啲，所以堅持做原創劇。」

故事講投訴王，講人點解咁躁底，這亦正正是吸引林海峰原因之一。彭秀慧︰「點解而家啲人咁躁呢？到底大家嬲啲乜？」 （盧振輝 攝）

故事講投訴王，講人點解咁躁底，這亦正正是吸引林海峰原因之一。彭秀慧︰「點解而家啲人咁躁呢？到底大家嬲啲乜？」那麼共同創作時可有躁底時刻？「總有不同意見，有時人係要做一些不合自己意願的事，聽下人意見，但我哋冇讓步，反而會諗多步，要有第三步去利。」

蔡蕙琪第一次跟兩位重量級創作人合作，會否好緊張？「壓力大呀，但唔可以表現出來。」 （盧振輝 攝）

至於蔡蕙琪第一次跟兩位重量級創作人合作，會否好緊張？「壓力大呀，但唔可以表現出來。其實我係有參與電影《29+1》時，要好細心先睇到。有一幕講一班OL好勤力敷面膜，我當時還是演藝學院學生，有幸可以參與其中，因為敷咗面膜睇唔到樣，而我是坐正中間的，好眼力的觀眾會認到，但當時彭秀慧是導演，我跟她有點距離，想不到現在可以一齊做訪問，一齊排戲，真係一齊敷Mask。」