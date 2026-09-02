李家鼎與李泳豪首次父子檔拍廣告　走出喪親之痛重投工作狀態大勇

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。事後鼎爺接受傳媒訪問時，公開宣布與長子李泳漢脫離父子關係，更在鏡頭前後大罵對方「仆X仔」超過10次。鼎爺又揚言「從來冇諗退休」，更已準備重投工作，除了跟細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道之外，又計劃跟生意拍檔開燒鵝餐廳。日前李泳豪在社交平台曬出與鼎爺的合照，預告兩父子首次拍廣告！

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。（IG圖片）

李泳漢。（葉志明攝）

李家鼎（鼎爺）現身前妻施明喪禮時，暴瘦至120磅，且面容憔悴。（資料圖片）

鼎父當時行路都要人扶。（資料圖片）

豪仔向來孝順父母。（ig@drift_greg）

李家鼎孖李泳豪首度父子檔拍廣告 現身拳館精神奕奕

李泳豪日前在IG限時動態分享一段短片，並寫道：「兩父子第一次拍廣告。」片中所見，身穿橙色T恤的鼎爺相當醒神，他與細孖李泳豪身處拳館，兩人齊齊對着鏡頭打招呼，精神奕奕，對於今次的拍攝內容，鼎爺更笑言要賣個關子！其實去年鼎爺曾因患上胃炎兼貧血，一度暴瘦20磅，加上前妻施明離世而傷心欲絕，出席喪禮時容憔悴、行路都需要人攙扶，健康狀況令人擔憂。

李家鼎孖李泳豪首度父子檔拍廣告。（影片截圖）

相當醒神！（影片截圖）

大賣關子！（影片截圖）

鼎爺同細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道，兩人齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！（IG@drift_greg）

李泳豪與李家鼎溫馨過父親節。（IG@drift_greg）

鼎爺當時因前妻離世非常傷心，吃不下嚥，因而暴瘦。（資料圖片）

鼎爺昔日面部有肉、精神奕奕，中氣十足。（資料圖片）

李家鼎曾一度暴瘦 走出喪親之痛成功增7磅

李泳豪曾在5月中透露鼎爺因胃口不佳、吃不下嚥而暴瘦，幸好已慢慢恢復：「佢而家靚仔咗好多，但係佢話未夠，畀佢老人家休息多陣先，佢想喺一個好狀態出來同大家見面，呢個係爸爸託我同大家講嘅。」事隔數月，李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛，李泳豪在受訪時透露，鼎爺能夠快速康復，全靠太太Agnes：「最最大功勞就係我太太，因為我太太由心理到生理都照顧得好好，會教佢食啲乜嘢、補充啲乜，每日要去做物理治療同訓練，都係我同我太太，尤其我太太全心去照顧佢。」令鼎爺胃口大開，成功增了約7磅，進展非常良好！

李泳豪曾在接受TVB娛樂新聞台訪問時交代李家鼎的近況。（YouTube影片截圖）

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，精神不俗。（IG截圖）

相中的鼎爺大擺V字手勢，雙頰比起之前消瘦凹陷的時候明顯長回少少肉，面色好了不少，情況令人放心。（IG截圖）

李泳豪表示如今家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」。（ig@drift_greg）

李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛。（IG@drift_greg）