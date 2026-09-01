肥媽爆梅艷芳往事　批梅啟明一生志在呃錢：當屋企三個女人搖錢樹

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）近日離世，享年102歲。儘管梅媽幾年前曾宣布與長子梅啟明脫離關係，但近日梅啟明仍以兒子身份去醫院及殮房進行認屍程序，並在訪問中表示「冇得話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽」，打算動用「梅艷芳信託基金」為梅媽風光大葬，強調：「最後呢一刻，如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭！我一定會告到底！」而與梅艷芳及梅媽有交情的肥媽，近日現身鄧兆尊、吳家樂主持的網台節目《娛樂好好玩》時，就對梅啟明的行為不意外，爆出梅艷芳生前被梅啟明「掠水」的往事，更狠批：「有得cap就cap！佢嘅一生就係點樣將呢三個女人，兩個家姐一個阿媽，當搖錢樹咁搖出嚟。」因此，儘管梅媽與世詳辭，肥媽認為都是一個了斷：「唔使再俾呢一個敗家仔攞佢嚟𢳆。」

已故巨星梅艷芳母親梅覃美金（梅媽）近日離世，享年102歲。儘管梅媽幾年前曾宣布與長子梅啟明脫離關係，但近日梅啟明仍以兒子身份去醫院及殮房進行認屍程序，並在訪問中表示「冇得話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽」。（資料圖片）

梅啟明擬動用「梅艷芳信託基金」為梅媽風光大葬，強調：「最後呢一刻，如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭！我一定會告到底！」（鄧穎琪攝）

肥媽，近日現身鄧兆尊、吳家樂主持的網台節目《娛樂好好玩》時，就對梅啟明的行為不意外，爆出梅艷芳生前被梅啟明「掠水」的往事，更狠批他一生都在想如何攞人錢。（YouTube@娛樂好好玩）

肥媽不驚訝梅啟明想動用基金 指梅媽離世不用再被敗家仔苛索

節目中，講到梅啟明想動用信託基金，肥媽並不意外：「佢不嬲都想用呢個基金㗎啦，葬唔葬都係想用呢個基金！好出奇咩？阿梅在生又話開狗場，我哋大家都知啦，一日都喺度呃阿梅啲錢，阿梅臨死嘅時候，就擺基金、擺嘢，但係都阻唔到佢阿媽同佢個大佬，其實咪益晒啲律師咋嘛，係咪？梅媽走都係一件好事，第一，佢已經過百歲，第二，就唔使再俾呢一個敗家仔攞佢嚟𢳆。」吳家樂直言，之前梅媽每月領取25萬生活費，對很多人而言甚至可能是一年的生活費，肥媽說：「唔好理佢幾多錢，呢個人（梅啟明）都無止境，佢唔使做㗎嘛，噏吓又有。」她又指梅啟明有幾個女朋友，一時說再婚，一時又被爆未離婚，「都唔知邊個係佢老婆，邊個唔係佢老婆。」

節目中講到梅啟明想動用信託基金，肥媽並不意外：「佢不嬲都想用呢個基金㗎啦，葬唔葬都係想用呢個基金！好出奇咩？」又指：「梅媽走都係一件好事，第一佢已經過百歲，第二就唔使再俾呢一個敗家仔攞佢嚟𢳆。」（資料圖片）

質疑梅啟明聲稱風光大葬梅媽志在「Cap水」：理得你帛金黑金黃金

肥媽又提及當年《梅艷芳》電影上映時，梅媽原本已收取版權費，但之後梅啟明又稱要打官司，以為有得分：「佢成個人生就係點樣去攞人哋啲錢，冇諗過自己搵錢，而家佢阿媽死咗，咁佢又話要去攞。」她再就梅啟明想攞信託基金發表看法：「生件咁嘅仔，你真係算啦！一個鼎爺個大仔（李泳漢），一個佢，算啦！佢鍾意搞咩咪搞咩，搞唔到嘅！」鄧兆尊就說：「所以佢而家咪話搞一個風光大葬，喺中間cap水囉，最後一轉囉。（吳家樂：帛金都cap埋）」肥媽則精警回應：「佢理得你帛金、黑金、黃金、紅金，有得cap就cap！佢嘅一生就係點樣將呢三個女人，兩個家姐一個阿媽點樣𢳆佢哋啲錢，當搖錢樹咁搖出嚟。」

肥媽再就梅啟明想攞信託基金發表看法：「生件咁嘅仔，你真係算啦！一個鼎爺個大仔（李泳漢），一個佢，算啦！佢鍾意搞咩咪搞咩，搞唔到嘅！」（資料圖片）

鄧兆尊說：「所以佢而家咪話搞一個風光大葬，喺中間cap水囉，最後一轉囉。（吳家樂：帛金都cap埋）」肥媽則精警回應：「佢理得你帛金、黑金、黃金、紅金，有得cap就cap！佢嘅一生就係點樣將呢三個女人，兩個家姐一個阿媽點樣𢳆佢啲錢，當搖錢樹咁搖出嚟。」（YouTube@娛樂好好玩）

爆梅艷芳生前做慈善難逃被梅啟明掠水：一世就係點樣諗辦法呃人

吳家樂問到，以往肥媽見到梅媽不停被梅啟明敲詐，會否很火滾，肥媽不諱言：「係呀！梅姐好孝順，佢阿哥就用梅姐個名，又話開狗房，又話唔知開咩開咩，呃阿梅姐，呃咗幾次，後尾俾梅姐發現咗，就唔俾佢，淨係俾阿媽，你話梅姐知唔知佢阿媽接濟佢（梅啟明）呢？都知嘅，佢阿媽又係縱呢個仔縱到黐晒線，我記得有一輪梅媽搞過一個叫中醫嘅癌症嘅咩嘢，我哋大家都去幫手捐，卒之出嚟又係佢嗰個仔攞晒去咋嘛！你呢個男人成日諗啲嘢攞佢阿媽出嚟，用阿梅嘅名就係要呃人，佢呢一世做嘅嘢就係點樣諗辦法呃人。」

吳家樂也感慨表示，梅媽離世雖然是一個壞消息，但另一個角度也可視為了斷。肥媽都同意：「對佢阿媽唔好，但係亦都係一個了斷。好慘㗎，阿梅嗰時，成日有人話你阿哥乜嘢乜嘢，後尾直程大家教佢，有announce過唔認個哥哥㗎嘛，阿梅都做咗，都冇用，但係你合埋隻眼佢都仲搞你。咁唔孝順嘅人！個天都唔幫你呀！」

肥媽大爆往事：「佢阿媽又係縱呢個仔縱到黐晒線，我記得有一輪梅媽搞過一個叫中醫嘅癌症嘅咩嘢，我哋大家都去幫手捐，卒之出嚟又係佢嗰個仔攞晒去咋嘛！你呢個男人成日諗啲嘢攞佢阿媽出嚟，用阿梅嘅名就係要呃人，佢呢一世做嘅嘢就係點樣諗辦法呃人。」（網上圖片）