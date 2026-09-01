方媛盛裝出席時裝騷　拍真人騷吸收經驗 ：當一個學習過程

天王郭富城（Aaron）的妻子方媛（Moka）今日（1/9）盛裝出席時裝匯演，一身精緻剪裁的時尚造型亮相，瞬間成為全場焦點。已為三女之母的她保養得宜，狀態極佳。在接受《香港01》訪問時，方媛大談家中三名女兒的日常生活與育兒心得，同時亦親自回應了早前亮相內地真人騷節目《五十公里桃花塢》，在節目中方媛因提出霸佔單人房，影響整個節目的嘉賓住宿爭議事件作出回應。

方媛盛裝出席活動。（盧振輝攝）

方媛Keep得好好。（盧振輝攝）

談及家中女兒的近況，方媛臉上洋溢著幸福的笑容。她表示女兒們早已適應學校生活，早在八月時就已開始上半天課，因此對開學環境非常習慣。她提到前幾天自己都有親自接送女兒上下學，並參加了學校的家長會。如今將女兒送去學校後，自己多了一些自由的時間，可以專注於自己的工作、參加時尚活動。方媛亦透露三寶已經長牙，三個月已經也會叫爸爸媽媽，全家都很開心。

方媛回應被指耍大牌風波。（盧振輝攝）

方媛笑言女兒們非常喜歡跳舞和表演，最近更在家中跟著跳爸爸的經典《鯊魚舞》，動作相當熟練，甚至還會自己設計小劇本進行表演，全家人看到都感到非常開心。被問到被指霸佔「單人房」，方媛未有正面回應：「這個⋯⋯⋯我要進去會場。（心情如何？）都還好，我覺得當一個學習過程。」