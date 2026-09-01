梅媽離世梅啟明再掀爭產風波　王丹妮：家家有本難唸的經

一代巨星梅艷芳的母親「梅媽」覃美金日前離世，其長子梅啟明隨即再度展開爭產行動，引來社會及娛樂圈的高度關注。曾在傳記電影《梅艷芳》中飾演梅艷芳的女星王丹妮，今日（1/9）出席活動，接受《香港01》訪問時被問及此事，坦言收到消息時感到震驚，並以局外人角度發表對梅家爭產事件的看法。

王丹妮今日出席活動。（盧振輝攝）

王丹妮表示，得知梅媽離世的消息時自己正身在外地，因此感到非常突然：「當然有人，即係有一個好似有點熟悉，但又其實好……真係冇正式見過面嘅。所以嗰個感覺都幾難形容，但當然都會有點震驚嗰下，因為我唔係喺香港，咁係見到新聞先知嘅，咁就都節哀。」

對於梅啟明在母親離世後隨即有動作、企圖追討家產，王丹妮直言自從電影拍攝結束後，自己已很久沒有關注梅家的狀況：「其實我完咗套電影好耐啦，咁我就冇Follow Up嗰啲家庭狀況、其他嘢嘅。咁所以，我相信所有嘢都一定會有佢最好嘅安排嘅。」

王丹妮狀態大勇。（盧振輝攝）

被問到如何看待梅啟明屢次因遺產問題鬧出風波、會否覺得事情發展至此相當可惜時，王丹妮態度溫和且客觀，認為自己身為外人，不便過多評論他人家事：「我唔知……我唔知應該點睇喎，我呢個局外人其實係……唔應該係由我去評論囉，同埋家家有本難唸的經，我覺得，即係好似我自己屋企都一定好多大大小小嘅問題，咁所以，解決到當然好啦，但如果唔係，溝通都好重要啦，畀身邊嘅人感受到多啲愛，我都覺得係好重要嘅。所以用愛嚟繼續宣揚畀身邊更多嘅人囉。」