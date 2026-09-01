東張西望｜按摩淫窟放蛇斷正　技師游說加錢：又唔係同你搞嘢

TVB節目《東張西望》一連四集播出馬鞍山街坊商場變淫窟的事件，今日（1日）節目組男同事深入虎穴，走到按摩店內進行「放蛇」，更被「技師」問：「依家幫你出X係咪？」

節目組男同事深入虎穴，走到按摩店內進行「放蛇」。(節目截圖)

按摩店先是傳來性感女技師的照片

節目組透過通訊軟件聯絡按摩店，按摩店先是傳來性感女技師的照片，並表示女技師30歲、$500按摩45分鐘這些資料。節目組男同事按時赴約，之後換上一次性短褲，乖乖的等待技師的服務。一開始時，技師十分認真按摩，但在半個小時後，技師突然跨坐在節目組男同事身上，之後在沒有徵求節目組男同事的同意之下，脫去了他的一次性短褲，不停上下其手。

按摩店先是傳來性感女技師的照片。(節目截圖)

技師由加$100到免費幫男同事出X

節目組男同事問她：「依家按完身啦？」技師問：「依家幫你係咪要出X嘛，係咪？」男同事表示：「我以為$500淨係按推油。」技師不死心繼續問：「係啊，推油啊，咁你使唔使出X？加$100囉，加多$100幫你出X。$500幫你普通按摩，加多$100幫你出X好唔好？」即使男同事已經不停說「唔使」，但技師仍然死纏爛打問他，更向他表示：「唔收你啦喇！」男同事甚至已經表示自己很保守及「對唔住老婆」，技師卻說：「我天啊，我又唔係同你搞嘢！」

技師由加$100到免費幫男同事出X。(節目截圖)

女技師不停叫男同事加錢出X。(節目截圖)

技師不死心繼續追問。(節目截圖)

女技師不停叫男同事加錢出X。(節目截圖)

儘管男同事已說不，女技師仍不死心。(節目截圖)

女技師不停叫男同事加錢出X。(節目截圖)

男同事指自己很保守。(節目截圖)

女技師最後連我天啊都出埋。(節目截圖)

男同事拉開話題問她在商場做這個行為怕不怕，技師卻很「老定」笑著說：「梗係偷偷地啦。」最後男同事都能力全身而退，但就確定了這按摩店的確有提供性服務。