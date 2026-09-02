東張西望｜男顧客光顧按摩淫窟語無倫次即逃：我嚟追債，我畀人呃

TVB節目《東張西望》一連四集播出馬鞍山街坊商場變淫窟的事件，昨日（1日）除了播出節目組男同事深入虎穴，到按摩店「放蛇」外，主持甘詠寧進行街訪是時，遇到一名「語無倫次」的顧客。

主持甘詠寧進行街訪是時，遇到一名「語無倫次」的顧客。(節目截圖)

男同事「放蛇」後不久，又收到該店的短訊，推銷其在石門另一分店的所謂「新產品」，還附上多張自稱介乎26至32歲女性的照片。短訊透露因生意不景，已經有兩位年僅23歲的技師離開。主持人甘詠寧在商場訪問了幾位街坊，他們表示這類按摩店其實已經存在六、七年，以往也曾有人「放蛇」，卻未能捉到。

主持人甘詠寧在商場訪問了幾位街坊，他們表示這類按摩店其實已經存在六、七年。(節目截圖)

男顧客光顧按摩淫窟

在商場外，攝製隊再度採訪到一名曾出現在節目中的男顧客。這位男士從另一家按摩店出來，面對甘詠寧的追問時，他否認自己有尋歡的意圖，狡辯是來追債的，自稱：「我嚟追債㗎，我畀人呃啊，佢哋走出嚟話，然後叫我入去問我借錢咁樣囉。」他更表示這些按摩店的服務就是騙財，他亦指控按摩店職員以讚他「靚仔」為由，希望從他身上騙取金錢。然而，當被問到明知受騙為何仍進入時，他則含糊其詞地表示：「我當然要搵罪證喇！」最終，他也承認了這些按摩店提供色情服務：「手淫嗰啲囉，摸男仔嗰啲啊嘛，抽水啊嘛，扮吓你，讚吓你，話你靚仔咁樣。」之後他便急急腳離去。

男顧客光顧按摩淫窟。(節目截圖)

男顧客倫次否認。(節目截圖)