李佳芯拍完《悠長假期》即閉關　搭檔陳湛文、阿Dee首演舞台劇

前無綫（TVB）視后李佳芯（Ali）自宣布離巢後工作源源不絕，近日正與MIRROR成員呂爵安（Edan）趕拍ViuTV新劇港版《悠長假期》。劇集尚未殺青，Ali下半年即將迎來演藝生涯的全新突破，於12月首度登上舞台劇舞台。

李佳芯近日正趕拍新劇港版《悠長假期》。（IG@aliaime）

李佳芯搭檔陳湛文阿Dee挑戰舞台劇

據悉，Ali已落實參演於今年12月開演的舞台劇《見面即地獄》，並將聯同實力派演員陳湛文以及ERROR成員何啟華（阿Dee）同台飆戲。Ali早前出席公開活動時，曾透露離巢後將著手籌備舞台劇，期間更頻頻親身到劇場「入場取經」，欣賞前輩演出。由於這是她入行以來首次挑戰舞台劇，拍完《悠長假期》後，她便會立即進入閉關模式全力排練，為這場「處女舞台秀」做足準備。

李佳芯已落實參演於今年12月開演的舞台劇《見面即地獄》。（IG@aliaime）

官方釋宣傳照引爆期待

《見面即地獄》的官方社交平台近日先後公開陳湛文及阿Dee的宣傳照為舞台劇預熱。在最新發布的貼文中，官方釋出一張僅展示女主角眼神特寫的神秘照片，並附文：「陳湛文 X Dee@ERROR 屏息以待，視后降臨，舞台首演。12月《見面即地獄》」。儘管劇組未有曝光女主角全貌，但標題中的關鍵字，加上精緻招牌雙眼，讓大批敏銳的網民一眼便認出相中人正是李佳芯。貼文一出粉絲及劇迷紛紛留言表示極度期待Ali的舞台劇處女作。