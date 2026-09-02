蔡俊彥被呂爵安寸鼻太大　反嘲爆毒舌金句：大過你個Banana

名古屋亞運會將於9月19日開幕，香港劍擊隊正全力備戰。上屆杭州亞運男子個人花劍金牌得主「劍神」張家朗訪問片段曝光後，不少網民大讚家朗對答大方得體、成熟有禮。隊友蔡俊彥則於網上化身「假黑粉」自嘲「又寸又樣衰」來反襯張家朗，引來大學好友MIRROR成員呂爵安（Edan）參戰毒舌「鼻太大」，蔡俊彥更火速以「Bigger than your banana」反擊。

蔡俊彥將參戰名古屋亞運會，競逐男子花劍個人及團體賽項目。（資料圖片）

張家朗受訪獲讚大方得體（香港電台視頻截圖）

隊友蔡俊彥自爆式抽水網民以為真Hater

張家朗在接受訪問時得體回應：「自己備戰上一如既往，冇特別因為亞運而做額外準備。講到個人賽目標，佢就話未有諗太多成績，會順其自然去比賽，唔想畀自己太大壓力。相比起個人賽，張家朗今次反而更明確提到，希望香港男子花劍隊可以喺團體賽衝擊金牌。原因係港隊男花早前喺世錦賽奪得銀牌，呢個成績畀咗成隊好大信心。」

豈料帖文意外釣出隊友蔡俊彥（Ryan）親自留言，更以「假黑粉」姿態自殘式抽水：「佢不嬲大方得體，唔似得性菜（姓蔡）嗰個，又寸又樣衰又發明星夢。。。曇花一現。」爆笑留言瞬間洗版，網民紛紛笑指「刀都擸埋準備開片點知係本人」、「一秒以為你係haters想block u」，亦有人留言力撐蔡俊彥「做主持好笑、唱歌又好聽，樣又唔錯」。

蔡俊彥在留言區留言遭網民「圍攻」。（Threads）

蔡俊彥在留言區留言遭網民「圍攻」。（Threads）

呂爵安突入戰局互爆毒舌金句

這場網絡熱話更意外延燒至娛樂圈，蔡俊彥的大學好友、MIRROR成員呂爵安（Edan）亦突入留言區參戰，狠批蔡俊彥：「Your nose is too big（你個鼻太大）」。蔡俊彥亦不甘示弱即時反擊：「Bigger than your banana」，二人隔空互爆私密毒舌金句，將運動員與偶像歌手的爆笑日常呈現眼前，娛樂性十足。