周汶錡大仔升小六展開寄宿生活　叮囑「唔好打交」細仔掛住哥哥

名模周汶錡（Kathy）近日現身香港故宮文化博物館出席時裝展，身穿一身華麗服飾登場的Kathy，依然保養得宜、神采飛揚，成為全場焦點之一。談到近況時，她大方分享家庭生活，並透露家中大仔已正式開學，由於學校規定學生由小五升讀小六起必須參與寄宿，因此大仔今年正式展開人生首個寄宿生活。

周汶錡近日出席時裝展分享家庭生活。（IG@kathychow520）

周汶錡叮囑大仔「唔好打交」

被問到面對長子首度離家寄宿，身為母親的她會否患上「分離症」時，Kathy笑言坦白說心裡確實有「少少」不捨得，但她非常認同並支持學校這項安排。她表示：「覺得男孩子始終要學識獨立同照顧自己，唔好去麻煩到別人。」她亦透露在出門前特別叮囑兒子要聽從老師教導，更交待他「盡量唔好打交」。Kathy笑指兒子平時非常熱愛踢足球，性格活潑好動，年輕男孩在球場上難免偶有衝動，所以特別提醒他要學會控制脾氣。

周汶錡叮囑大仔「唔好打交」。（IG@kathychow520）

細仔一日未夠已掛住哥哥

除了自己心有不捨，Kathy更爆料指家中細仔同樣非常「黏人」。她透露哥哥才剛離家寄宿不足一日，細仔就已經開始大喊非常想念哥哥。對此，Kathy表示有溫柔地安慰細仔，告知他哥哥只是在學校暫住，到了週末就能回家一家團聚，叫他不用擔心。

周汶錡透露哥哥剛離家細仔就非常想念哥哥。（IG@kathychow520）

周汶錡笑言送妹妹現金最實在

此外，提及妹妹周勵淇（Niki）於8月30日迎來47歲生日，問到Kathy今年準備了什麼特別的禮物為妹妹慶生？Kathy大方笑言自己選擇了最直接又實際的方式：「送現金最實在啦！佢可以自己去買喜歡嘅嘢，既貼心又唔會浪費。」

周汶錡一家四口生活幸福美滿。（IG@kathychow520）

周汶錡一家四口生活幸福美滿。（IG@kathychow520）