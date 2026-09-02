楊千嬅上海開騷拆解戰衣太熱疑雲　笑言大汗好爽：係咪我太變態？

楊千嬅近日完成《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會上海站演出，同時將其由音樂、歌詞及生活感受延伸而成的創作企劃 Am’miri Home帶到上海，舉行限定活動。繼早前廣州展覽錄得逾百萬人次參觀後，今次移師上海同樣反應熱烈，吸引大批歌迷及年輕觀眾到場參觀、打卡，將千嬅音樂以外的生活感悟，延伸到展覽及城市空間之中。



Am’miri Home上海限定展。（公關提供）

吸引大批歌迷及年輕觀眾到場參觀。（公關提供）

Am’miri Home的概念醞釀多年，千嬅表示，最初只是單純思考音樂還可以走到多遠，其後慢慢由歌詞、現場演出，延伸至生活及文創層面。她強調，自己不希望只把Am’miri視為一個商業IP，而是希望它承載一種精神、一種由音樂演化出來的內在力量。

Am’miri Home的概念醞釀多年。（公關提供）

千嬅希望Am’miri承載一種精神、一種由音樂演化出來的內在力量。（公關提供）

罕有剖白曾經歷人生瓶頸

談到上海，千嬅亦罕有剖白，自己曾在這座城市生活四、五年，而當時正值人生一個重要轉折。她說：「我來的時候，人生也面臨著一個瓶頸的狀態，不管是生活還是工作上，都遇到了一些無法解決的問題。」在上海開始生活，讓她有機會慢慢建立新的工作及生活日常，亦有時間「關機」及消化自己。她坦言：「我們藝人都是一個人，也需要有人陪伴，就是那種孤獨感，我們怎麼去調整自己。」那段停下來的日子，亦令她重新學習面對自己的情緒，對自己坦白。

罕有剖白曾經歷人生瓶頸。（公關提供）

重釋代表作《勇》學會接受自身脆弱

走到人生另一個階段，千嬅對自己的代表作《勇》亦有了新的理解。她表示，年輕時理解的「勇」，更多是勇敢追求、努力去拚；但人成熟之後，另一種更大的勇氣，是學習接受自己：「以前唱的是義無反顧向前衝；但來到人生另一階段，勇氣更多是用來消化自己、去接受自己，包容自己、包容別人。」她又坦言，真正困難的有時不是向前衝，而是承認自己的脆弱：「能面對自己真的不夠好，承認自己不開心、感到不舒服，講出來的勇氣，比任何事重要。」

重釋代表作《勇》學會接受自身脆弱。（公關提供）

身為母親，千嬅亦特別談到年輕一代。她認為孩子除了健康成長，情緒及自我認知同樣重要。面對科技急速發展，她表示：「面對科技發達的AI時代，我覺得那個初心是不能被科技帶走的。」她認為時代節奏愈來愈快，人更加不能忘記與自己對話，這亦是建立自信的重要基礎。

千嬅談年輕一代：AI時代初心不能被科技帶走。（公關提供）

廣州站暈眩坐台唱歌

除了Am’miri Home活動，千嬅亦完成《Live MY LIVE 1.0》世界巡迴演唱會上海站演出。早前廣州站因天氣炎熱，千嬅演出至尾段一度感到暈眩，需要坐在舞台上繼續唱歌，稍作休息後才重新站起來完成演出。事件令不少歌迷大感擔心，更有人將焦點放在她的舞台服裝上，擔心厚重歌衫令她太熱，增加中暑風險。

廣州站暈眩坐台唱歌。（公關提供）

親自拆彈澄清歌衫非厚重

來到上海站，千嬅索性在台上親自「拆彈」，主動回應歌迷關心。她笑言，知道大家一直在網上擔心她穿得太熱，其實大家只是被歌衫外表騙了：「我告訴你，其實我這個質料不是很厚的那種，是有彈性的，而且透氣。感覺好像很厚，其實很薄，所以應該OK。」她更搞笑補充：「很多朋友以為我老公虐待我，其實真的沒有！哈哈……你們就不要擔心我，很快就立秋，天氣很快轉涼，這套衫到時反而就是『剛剛好』。」即時令全場爆笑。

親自拆彈澄清歌衫非厚重。（公關提供）

笑稱「老公冇虐待我」。（公關提供）

自嘲心理變態

千嬅又自爆自己「有點心理變態」，每次演唱會唱完一part，降落台底再奔跑去換衫時，幾乎都是滿身大汗，但她非但沒有覺得辛苦，反而非常享受：「嗰種感覺真係好爽，流好多汗，我感覺自己好像瘦了！」講完自己也忍不住笑稱：「係咪我太變態？哈哈。」

自嘲心理變態。（公關提供）

炒豬肉怕被油彈場面搞笑

難得返回上海，千嬅亦特別抽時間邀請一班同行工作人員到上海家中聚餐，更親自下廚煮小菜招呼大家。平日在舞台上面對數萬觀眾淡定自如，入到廚房卻完全是另一回事。千嬅落鑊炒豬肉時，面對熱油四濺即時變得雞手鴨腳，一邊炒一邊怕被油彈中，更不時大叫，場面相當搞笑。

順利出爐。（公關提供）

親自下廚招呼團隊

雖然煮食過程手忙腳亂，但最後幾道菜仍順利出爐，賣相亦有板有眼，總算成功完成這頓「楊千嬅私房菜」。巡演走過不同城市，這次回到曾經生活多年的上海，她沒有選擇外出吃大餐，反而親自下廚招呼一路陪伴自己的工作團隊。由Am’miri Home談人生、談勇氣，到舞台上向歌迷報平安，再回家為身邊人煮一頓飯，也令今次上海之行，多了一份真正「回家」的味道。

賣相有板有眼。（公關提供）