邵氏武打巨星陳觀泰今早不幸逝世　疑因腦出血搶救不治

香港一代邵氏武打巨星陳觀泰今早不幸逝世，疑因腦出血搶救不治，享年80歲。社這位資深演員突傳噩耗，消息瞬間震撼演藝圈及無數影迷。



陳觀泰於《馬永貞》結局中被張金發等人設計伏擊圍攻至死。（《馬永貞》電影劇照）

陳觀泰當年主演《馬永貞》時，同樣一人力戰數十位刀手。（《馬永貞》電影劇照）

東南亞國術冠軍入行 憑《馬永貞》一戰成名

陳觀泰1945年出生，早年拜大聖劈掛門下，1969年參加東南亞國術擂台賽勇奪輕重量級冠軍，憑紮實功夫底子打出名堂。1968年加入邵氏南國實驗劇團訓練班，與白彪、楊澤霖、狄龍、鄧光榮以及高雄等人為同學。他憑著堅實的功夫根基，陳觀泰因而得到導演張徹的提攜，成為著名武打名星。

1972年，陳觀泰主演電影《馬永貞》一炮而紅，以精湛真功夫開創黑幫搏擊片先河，隨後陸續參演《刺馬》、《血滴子》、《洪熙官》等多部經典功夫片，奠定70年代邵氏當家功夫巨星地位。

泰哥75歲受訪時曾表示接下來會繼續留港拍戲、拍劇，ATV已經搵佢度檔期準備拍攝。（陳順禎 攝）

幕前幕後雙線發展 近年曾患大病大步檻過

除了幕前演出，陳觀泰亦曾涉足幕後，執導《鐵馬骝》、《上海灘大亨》等作品。隨著年紀漸長，他逐漸減產並移居內地中山長住，過著半隱居生活。2020年，陳觀泰曾因患大病導致紅白血球失衡，需即時輸血及服藥治療，一度於鬼門關前擦身而過。近年他身體狀況大有改善，精神奕奕，更曾返港出席「邵氏之友」聚會及開拓社交平台，如今突傳出疑腦出血不治的死訊，令人惋惜。

泰哥當時宣布唔會再收徒弟。（陳順禎 攝）