陳觀泰離世｜曾為收敖嘉年為徒　要求退出「大聖劈掛門」師門

邵氏武打巨星陳觀泰今早不幸逝世，疑因腦出血搶救不治，享年80歲。陳觀泰一生充滿傳奇，除了在影壇留下的無數武打經典外，他與大聖劈掛門的一段門派恩怨，也轟動一時。

邵氏武打巨星陳觀泰今早不幸逝世，疑因腦出血搶救不治，享年80歲。（資料圖片）

傳承大聖劈掛 憑張徹電影一戰成名

陳觀泰的武術淵源極深，爺爺與大聖劈掛門創始人耿德海為至交，因此他七、八歲起已開始接觸這門功夫，其後順理成章拜入耿德海的徒弟陳秀中門下。1968年，陳觀泰加入邵氏南國實驗劇團訓練班，與白彪、楊澤霖、狄龍、鄧光榮及高雄等人成為同學。憑藉紮實的真功夫，他獲得大導演張徹賞識並重用，成為著名武打名星。娛樂圈中，影帝黃秋生是他的同門師弟，而著名武術指導錢嘉樂則是其師侄。

陳觀泰曾為收敖嘉年為徒 要求退出「大聖劈掛門」師門。（資料圖片）

陳觀泰曾為收敖嘉年為徒 要求退出「大聖劈掛門」師門。（葉志明攝）

為收敖嘉年惹怒恩師

不過在2012年的時候，陳觀泰因收了同門師弟冼灝英的徒弟敖嘉年為徒，遭師傅陳秀中逐出師門，引發大聖劈掛門內一場風波。據陳秀中表示，陳觀泰為收敖嘉年為徒而要求退出師門，並不尊師重道，二人正式斷絕五十年師徒關係，震撼整個演藝界與武術界。直到2025年，陳秀中宗師夫人依據亡夫生前遺言，正式接受陳觀泰重返大聖劈掛門，這段橫跨多年的門派恩怨才畫上句號。

冼灝英早年與一眾大聖劈掛同門參加泰拳賽例比賽。(賴家俊 攝)

冼灝英敖嘉年昔日拜師恩怨引發衝突

當年有指冼灝英和敖嘉年於劇集煞科宴上發生嚴重衝突，傳聞冼灝英在席上情緒激動，用酒杯擲傷敖嘉年的眉骨，導致對方當場血流如注，最終需急送入院縫針治理，事件震驚整個娛樂圈。據悉，這場流血衝突的導火線就是源於一場「拜師」恩怨。敖嘉年起初對冼灝英的「大聖劈掛」功夫深感興趣，二人私下經常切磋武藝，敖嘉年更一直尊稱冼灝英為「師傅」。豈料敖嘉年後來竟高調轉投陳觀泰門下拜師，令一直傾囊相授的冼灝英深感被背叛，最終導致兩人在酒精影響下爆發衝突。