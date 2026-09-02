陳觀泰離世｜歷4段婚姻曾與黃造時拍拖　73歲娶細30年太太極甜蜜

香港一代邵氏武打巨星陳觀泰今早不幸逝世，疑因腦出血搶救不治，享年80歲。這位資深演員突傳噩耗，消息震撼演藝圈及無數影迷。陳觀泰事業順暢，但情路波折，他曾與盈盈、黃造時等女星拍拖，惜分手收場。1976年他與邵氏影星蔡珍妮未婚誕下一女陳泳希，翌年告分手。之後他與台灣女星方怡珍結婚，1978年誕下兒子陳駿祥，離婚後於1990年再婚，惜數年後跟第三任妻子趙婷婷同樣離婚收場。

1977年的《洪熙官》中，陳觀泰與汪禹飾演的洪氏父子，亦是千辛萬苦，尋求破解白眉氣功之法。（電影截圖）

《洪熙官》（1977）主演為當時灸手可熱的陳觀泰。（電影截圖）

陳觀泰與細30歲女友結婚

直至2017年有報道指，陳觀泰於香港入紙申請與細30歲的女友湯利萍結婚，為陳觀泰第4度結婚。當時陳觀泰坦承想給女友一個名份，並想低調結婚。陳觀泰於2022年接受雜誌專訪，提到不同階段都曾經發生婚姻問題，年輕時以為拚命賺錢養家便可，惟忽略太太需要陪伴。陳觀泰坦言經歷到第4段婚姻，已不再為金錢奔波，多了時間悠閒地陪伴太太，故甚麼問題都沒有了。

陳觀泰分享婚姻生活，透露閑時與太太把臂同遊，揸車四圍去不同省份短住，又會每日諗煮甚麼菜式，是夫妻樂趣。陳觀泰形容太太在工作上是他的助手，他幫朋友修改劇本，文書方面需要太太幫手，總之有需要時，太太總會幫忙。

陳觀泰於《馬永貞》結局中被張金發等人設計伏擊圍攻至死。（《馬永貞》電影劇照）

泰哥75歲受訪時曾表示接下來會繼續留港拍戲、拍劇，ATV已經搵佢度檔期準備拍攝。（陳順禎 攝）

黃造時是80年代力捧花旦。（電視截圖）

黃造時古裝扮相可人。（電視截圖）