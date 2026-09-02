𡃁模馮鎵縈暗指傅穎無禮貌　商場廁所碰面遭諷閒雜人：趕佢哋出去

Cookies解散多年，但陳年不和傳聞近日仍屢屢成為網民熱話，傅穎（Theresa，現改名傅寶誼）曾在專訪中詳談當年被隊友欺凌、無視經過，昨日她轉發一則留言，該網民指摘Theresa被欺凌是因為她有性格缺陷：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通😊加油」之後竟有人發現該網民為鄧麗欣（Stephy）及區文詩（Angela）好友！Theresa就發文還擊：「我認識的人既然都有關注她，是老死，我更應該回覆。」她說：「唔鍾意一個人，你可以唔同佢玩，唔同佢講嘢，對方亦未必好想同你玩，但係冇必要對對方做帶有攻擊性的行為 。」而今日（2日）就輪到前𡃁模馮鎵縈（Naomi）發文，暗指20多年前兩度遭傅穎不禮貌對待，稱對方「高高在上」、「當自己係全宇宙都要望佢同笑佢」，傅穎其後亦於帖文下回應。

Cookies解散多年，但傅穎與隊友的不和傳聞在2026年仍然是熱話。（IG@theresafu.bo）

鄧麗欣（Stephy）好友留言暗寸惹火傅穎。（IG@theresafu.bo）

傅穎在Threads解釋為何要回覆該位網民。（Threads）

商場廁所遇9人女團 爆綠髮成員囂張怒睥：「點解會有閒雜人等」

第一次發生於Naomi與黃榕行街時去銅鑼灣商場借廁所用時：「我哋從廁格出嚟，突然間廁所有好多人係當時剛出道嘅女團，有9個人！有一個染左綠色短頭髮嘅成員，好大聲講：點解會有閒雜人等響度，趕佢哋出去！」她指其餘成員及工作人員都非常錯愕和尷尬，扮聽唔到，而黃榕則嚇到手都未洗已想出廁所，不過Naomi指自己當時說：「我要洗手！我哋無錯，我哋入嚟先！我哋又無騷擾到人！」而該名染綠色頭髮的成員則「翹埋雙手，好不悦怒睥我哋！」相反其他隊友則友善讓開予二人洗手。

前𡃁模馮鎵縈（Naomi）發文，暗指20多年前，兩度遭「9人女團」中一名綠色highlight頭髮的成員不禮貌對待。

Naomi與黃榕行街時去銅鑼灣商場借廁所用時：「我哋從廁格出嚟，突然間廁所有好多人係當時剛出道嘅女團，有9個人！有一個染左綠色短頭髮嘅成員，好大聲講：點解會有閒雜人等響度，趕佢哋出去！」對方後來更是「翹埋雙手，好不悦怒睥我哋！」（IG@naomifky）

食飯稱被望被笑要求餐廳落簾 形容對方於片場一樣高高在上

至於另一件事同樣發生於銅鑼灣，是在酒吧餐廳，Naomi一行六人於U字形卡座用餐，她指卡座間有布簾，原本並沒有「落簾」，但突然餐廳職員對她說：「唔好意思，我要落簾，隔離枱投訴你哋望佢！」Naomi稱當時不知發生何事，問：「吓！望隔籬枱？我哋食緊嘢喎⋯⋯ 」她與友人由得侍應落簾，並繼續吃喝、飲酒和玩遊戲，誰知不久後侍應又走過來：「唔好意思，隔籬枱投訴你哋笑佢！」Naomi：「我哋係玩緊小遊戲，我哋一班人真係有笑！我：『我哋無笑過隔離台，我哋自己玩緊咋喎！』」她說其中一位朋友去廁所時刻意望望到底隔籬枱哪位食客這麼「CXS」及高敏，「當自己係全宇宙都要望佢同笑佢，噢！原來係🍪~吃了屎的女孩。作為2次路人甲，遭遇同一個藝人，2次不禮貌對待！」她形容對方「呢位高高在上嘅女藝人」，指有次去片場探班見到對方一樣是如此態度，但也補了一句：「我有同其他人提及過呢件事，有位藝人同佢係好朋友，就話佢對朋友ok嘅，但係對於係我引述嘅事情，佢朋友話佢呢個人真係咁樣，性格比較好奇怪⋯⋯」

Naomi於友人在酒吧餐廳用餐，鄰座向侍應投訴被他們一行人望和笑，要求落簾。（IG@naomifky）

Naomi用上「吃了屎的女孩」，令身份呼之欲出，並稱：「當自己係全宇宙都要望佢同笑佢，噢！原來係🍪~吃了屎的女孩。作為2次路人甲，遭遇同一個藝人，2次不禮貌對待！」她形容對方「呢位高高在上嘅女藝人」，指有次去片場探班見到對方一樣是如此態度」（資料圖片）

關鍵字眼呼之欲出指向傅穎 Theresa回覆：有謠言也是正常

雖然Naomi沒有開名，但因為她提到一些字眼如「UFO 🛸 🩲」、「吃了屎的女孩」、「9人女團」乃至於「家暴」等，都令人聯想到她所講的是傅穎，Naomi甚至說：「被家暴開記招嘅時候，我聽到嘅係多位同行幕後係好開心講：抵死！雖然呢件事好慘，唔應該被任何人打，但憑着共事過嘅人反應，就知呢個人，人緣麻麻！」不過也有人質疑：「當年9餅有人染綠色頭髮？」Naomi就回答是Highlight（挑染）。有人在帖文tag了傅穎，她本人也親自回覆，指Naomi說法為謠言：「我看到了 這個時候開始有謠言也是正常的 原來九個人嘅時候我可以這麼大聲說話 也是厲害。」

Naomi甚至說：「被家暴開記招嘅時候，我聽到嘅係多位同行幕後係好開心講：抵死！雖然呢件事好慘，唔應該被任何人打，但憑着共事過嘅人反應，就知呢個人，人緣麻麻！」（IG@naomifky）

傅穎曾因被舊愛羅仲謙家暴展示傷痕及開記招。（MV截圖）

有人在帖文tag了傅穎，她本人也親自回覆，指Naomi說法為謠言。（資料圖片）