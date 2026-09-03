百億新抱著小背心透Bra露帶上圍明顯升級　眼利網民：感覺懷孕了

現年32歲的吳千語（Karena）於2023年與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，成功躋身上流成為「百億新抱」。婚後吳千語一直被對方捧在手掌心愛護，但她並未停下腳步做少奶奶，依然努力發展個人事業，更進軍直播帶貨行列，並成為新一代「帶貨一姐」。除了一舉一動備受關注外，吳千語日常的穿搭風格亦深受網民追捧。近日，有網民在上海一間餐廳用餐時，意外「野生捕獲」吳千語，興奮之餘更曬出合照，隨即引發網民熱烈討論。

吳千語（Karena）於2023年12月與「百億富三代」施伯雄（Brian）結婚，婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

婚後的吳千語好幸福。（IG@karena_ngs）

吳千語呢個動作，好有「喜」感。（IG@karena_ngs）

用餐被捕獲展親民作風

該名幸運網民在社交平台上載合照並興奮寫道：「上海吃飯偶遇吳千語！！！姐姐真的太美了…啊啊啊啊 跟朋友吃飯，才發現包廂里坐的是姐姐！！然後朋友大膽前去合照，姐姐很溫柔的答應了啊啊啊啊啊啊！！今年最佳好運！！！！」照片中可以看到，吳千語當晚紮起簡約馬尾，身穿一件白色入膊背心搭配牛仔褲，整體造型隨性又不失時尚感。即使包廂內燈光較暗，但吳千語皮膚狀態極佳，面對網民要求合照亦展現親切笑容，難怪被網民大讚親民。

吳千語食飯被捕獲。（小紅書截圖）

好靚女。（小紅書截圖）

穿搭風格遭質疑 網民指「鬆弛感」平反

不過，這組偶遇照卻意外引來網民兩極評價。由於吳千語當晚身穿的白色入膊背心質地較薄，加上室內燈光較暗，隱約透出內裏的黑色Bra，並且露出了黑色內衣肩帶。部分網民對此提出質疑，留言：「漏出帶子好看嗎」、「這樣露帶子時髦嗎？」。對此，不少網民即時為吳千語平反，認為這正正是她一貫的「鬆弛感」穿搭風格，留言力撐：「比較隨意的時刻」、「鬆弛，不難看」、「人家露不好看，她露的毫無違和感，還是那麼洋氣」。

吳千語友善與網民合照。（小紅書截圖）

相中，吳千語圓潤了些少，難道真的「備孕」中？（小紅書截圖）

身材發福上圍升級 再引「懷孕」疑雲

除了穿搭引發爭議外，吳千語的身材變化亦成為網民關注的焦點。有網民留意到照片中的她面部似乎有些許圓潤發福，且上圍顯得相當豐滿，因而再次引起「懷孕」疑雲。有網民言之鑿鑿地留言分析：「感覺懷孕了，因為懷孕胸部會變大，肚子有的人不明顯，要很後期才會長大，但是胸部很早就大了，讓我們坐等消息吧」、「同感，難道是備孕？」、「懷了嗎」。

吳千語近年多次被傳出疑似求子。（小紅書）

其實吳千語近年多次被傳出疑似求子，先後被影到手上戴上水晶鏈疑助催運生B，及現身求子聖地浙江普陀山等。她曾在受訪中，直言對生B沒有特別準備，順其自然，「以前會覺得是否要後生去完成這件事，現在相信大家都keep得好，遲或早都無問題。」而問到老公的家人可有催生？千語直言：「夫家沒有好明顯催，暗地裏催囉。」難道今次真的「BB來了？」

散發女神氣場

另外，亦有大批網民將焦點放在她的顏值與身形線條上，盛讚她保養得宜：「頂美」、「臉和身上的肉都好緊緻，很健康的身材」、「果然三十出頭的女人最有女人味～她身材太好了，很有料～線條美～」、「很有氣質」，散發女神氣場。

吳千語之前被網民捕獲時，發現她手上戴上水晶鏈疑助催運生B。（小紅書圖片）