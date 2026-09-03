顧紀筠64歲生日潛水7個月發文　繼子陳浚霆嘆母愛偉大：沒你不行

顧紀筠（顧老闆）近年淡出幕前，主力打理珠寶生意，不時相約好友聚會，過着寫意的闊太生活。日前顧老闆迎來64歲生日，她亦相隔7個月在IG出Post：「多久沒發貼子了？！在這個特別的日子裏，要感謝所有愛我的親人及朋友，給予我支持和鼓勵！即使我動力指數欠奉時，對我包容與尊重。特別那些不停陪著我玩摜蛋，讓我精神得以放鬆的摰友們，無言感激！！🙏🪷😍🥰❤️🌹😘」

Keep得好。（IG@kooloban）

娛圈富婆！（IG@kooloban）

睇騷。（IG圖片）

顧老闆去年慶生。（IG@kooloban）

顧老闆去年慶生。（IG@kooloban）

顧老闆63歲生日！（IG圖片）

貴氣十足。（IG圖片）

慶生。（IG@kooloban）

慶生。（IG@kooloban）

顧紀筠64歲生日 陳浚霆深情告白「母愛偉大」

而顧老闆的繼子陳浚霆亦有在IG曬出合照，送上生日祝福：「happy birthday 🎂🎂❤️❤️😘😘⚡️🌟🌟💥💥🫶🏻🫶🏻祝你生日快樂！多謝你 ，你令我感受到母愛的威力和偉大！我感到很幸運，能成為你身邊的小孩！希望你身體健康，每日都開心！May your everyday be filled with love, laughter and joy! Stay healthy, stay happy, and stay by my side forever! 🫶🏻🫶🏻🫶🏻 真的沒你不行🥇」

日前顧老闆迎來64歲生日，她亦相隔7個月在IG出Post。（IG@kooloban）

陳浚霆同顧老闆感情好好。（IG@chandrew117）

陳浚霆同顧老闆感情好好。（IG@chandrew117）

陳浚霆同繼母顧老闆慶祝生日。（IG@chandrew117）

顧紀筠曾失婚終遇真命天子做「最強繼母」

顧老闆與老公陳仕煒結婚前曾經歷一段婚姻，當年20歲出頭的她與第一任丈夫結婚，育有一子，婚後顧老闆隨夫移民加拿大，但因在當地工作環境及收入不理想，她決定回港發展，其後因與前夫長期分隔兩地漸行漸遠，分居5年後決定離婚。離婚後顧老闆獨力照顧兒子，曾失婚的她對愛情不敢抱期望：「我獨身咗一段好長時間，我曾經以為我下半生會繼續單身，所以培養咗好多好『個人』嘅興趣，例如畫畫、睇書、寫作，估唔到上天仲安排咗另一段姻緣畀我。」其後她終於遇到真命天子，她曾大爆老公陳仕偉追求她時，在餐廳食飯時就直接問她可否成為他的女友，最後憑猛烈攻勢成功抱得美人歸！

恩愛。（IG@kooloban）

顧老闆生日。（IG@kooloban）

珍貴婚照！（IG@kooloban）

顧老闆同老公陳仕煒十分恩愛。（IG@kooloban）

撐場！（IG@kooloban）

兩人在2003年結婚，但由於雙方都有小朋友，所以當時都有顧慮，陳仕偉有一子一女，而顧老闆就有一個兒子，婚後顧老闆亦負起做繼母的重任，對繼子陳浚霆視如己出，當時陳浚霆只有十幾歲，而顧老闆亦用心照顧，兩人感情相當好！

對繼子陳浚霆視如己出！（IG@kooloban）

感情好好。（IG@kooloban）

一起睇騷。（IG@kooloban）