前亞視花旦合體帶貨被嘲明星難民營　老闆蔡淇俊怒轟：18線又點

前TVB小生蔡淇俊近年轉戰內地發展，除了把直播帶貨搞得有聲有色之外，亦積極經營社交平台，最近更經常與愛妻齊齊拍片，實行「夫妻檔拍住上」。近日，蔡淇俊兩公婆上載新片，驚喜宣布昔日亞視（ATV）兩大當紅花旦蔡曉儀與劉玉婷正式加入其直播團隊！蔡曉儀與劉玉婷是次首度參與直播新貨，獻出人生第一次，但卻竟遭「酸民」無禮對待。

蔡太搞笑說：「有個茄哩啡老公真係好！」（小紅書截圖）

正式宣布亞視（ATV）兩大花旦蔡曉儀與劉玉婷加盟。（小紅書截圖）

蔡淇俊宣布蔡曉儀與劉玉婷加盟

影片開頭，蔡淇俊和太太手持鮮花走入店舖，蔡太一邊走一邊笑言：「有個『茄哩啡』老公真係好啊，雖然佢唔紅，但佢身邊好多好勁嘅明星㗎！」隨即，蔡淇俊正式向大家介紹蔡曉儀與劉玉婷加盟團隊，兩人興奮表示：「好耐無見啦，仲認唔認得我哋啊？」蔡太打趣地說：「梗係記得啦！蔡淇俊嘅戲，我一部都冇睇過，但係兩位姐姐（蔡曉儀與劉玉婷）嘅戲，我係細細個租DVD碟睇嘅，我哋80後嘅回憶嚟㗎！」

蔡太繼續取笑老公。（小紅書截圖）

蔡太趁機追星。（小紅書截圖）

影片中更穿插了兩位昔日經典作品的劇照，包括蔡曉儀在《我和春天有個約會》中飾演四位主角之一「金露露」，以及劉玉婷在《保鏢》中飾演的「程采玉」。蔡太坦言看到兩人時激動得差點流淚，而劉玉婷則表示：「我真係好驚喜同好感恩，竟然帶畀觀眾咁多回憶。」蔡淇俊亦大讚：「以前亞視好多好劇，你哋每一個角色都係我哋80後嘅回憶。」

蔡曉儀在《我和春天有個約會》中飾演「金露露」。（小紅書截圖）

劉玉婷在《保鏢》中飾演的「程采玉」。（小紅書截圖）

告別大屏幕轉戰自媒體 劉玉婷：年紀大拍戲機會少

談及由昔日演員轉戰拍短視頻及直播帶貨，兩位花旦均表示相當適應且開心。劉玉婷坦言：「我覺得好開心啊，自從有了自媒體之後呢，我可以近距離同觀眾聊天互動，好好啊！我好喜歡呢種感覺，真係好接地氣。」蔡曉儀亦補充道：「以前就好像隔着個屏幕咁，現在就可以好親密咁同大家互動。無咗堵牆隔開我哋。」

蔡曉儀身形keep得不錯。（小紅書截圖）

劉玉婷覺得有了自媒體之後，可以近距離同觀眾聊天互動，非常好。（小紅書截圖）

蔡淇俊感嘆現時自媒體發達，給予演員更多出路。對此，劉玉婷心照不宣地表示：「我哋年紀大了，拍戲機會真係少咗，但依然可以通過短視頻活躍喺螢幕面前跟觀眾互動。」身旁的蔡曉儀隨即展現自信一面：「係啊，唔好睇我哋年紀大啊，我哋都係與時並進嘅！」

蔡曉儀依然充滿少女心。（小紅書截圖）

兩人難得合體。（小紅書截圖）

蔡曉儀凍齡亮相 上圍豐滿腰幼腿長

令人驚嘆的是，兩位花旦狀態驚人，劉玉婷依舊氣質迫人；而蔡曉儀亦狀態大勇，完全看不出歲月痕跡。保養得宜的她身材絲毫沒有走樣，腰肢纖細且雙腿修長，美貌與身材絲毫不輸當年，少女感滿滿。

劉玉婷坦言年紀大咗，拍戲就會都少咗。（小紅書截圖）

蔡曉儀自言與時並進。（小紅書截圖）

酸民嘲「明星難民營」 蔡淇俊霸氣護花：佢哋紅嗰陣你未出世！

不過，影片發布後竟惹來部分酸民嘲諷，有人無禮留言：「快變成明星難民營了」、「實話難聽，撈得不行的都跑這裡來了」、「全部都係18線藝人」、「兩個明星我都不認識，是我太年輕了嗎？還是我太out啦？」。面對網民的酸言酸語，身為團隊龍頭的蔡淇俊展現霸氣一面，親自反擊：「你生活中是不是沒有朋友？也沒有人肯幫你跟你合作」、「18線又點？佢哋紅嗰陣，你都未出世呀！」，直指酸民根本不懂欣賞經典，字裡行間充滿火藥味。大批支持者亦紛紛留言力撐：「人哋只不過係搵啖食都唔得咩。」、「靠自己努力賺錢，很棒的」。

劉玉婷笑言將中秋的「第一次」（直播帶貨）獻畀蔡淇俊。（小紅書截圖）

蔡曉儀親解「落降頭」

現年54歲的蔡曉儀畢業於1990年亞洲電視藝員訓練班，其後火速成為亞視的當家花旦，有「翻版李嘉欣」的稱號。然而在2002年前後拍畢《法內情2002》後，蔡曉儀突如其來於幕前消失，並遭電視台解約。

《我和春天有個約會》是蔡曉儀（左一）在亞視的代表作，其美貌勝過另外幾位女主角。（微博圖片）

對於當年有傳她因私自接內地劇而遭亞視解約，蔡曉儀曾在接受鍾慧冰節目訪問時直認不諱說：「當時有情緒病，所以做好多事唔係跟常規去做，係有呢個問題。」對於自爆曾遭人落降頭，她稱是一個誤會，並解釋：「其實......我嘅情緒病係思覺失調，呢種情緒病係令我有幻覺，誤會有人以為落咗我降頭，其實唔係真實嘅事。但我幻想出嚟以為真，導致情緒出現好大問題，其實因為情緒病先有咁嘅諗法。」冰姐一臉憂心眉頭緊皺續問：「聽過人話思覺失調係有幻聽同幻覺？」蔡曉儀回答：「係有呢啲，但每個人有唔同，我幻覺以為被人做呢啲咁嘅事，其實係冇，係情緒病出現呢樣嘢。」蔡曉儀近年狀況大為好轉，她透露病情早已康復，並呼籲大眾關注情緒健康，有問題應以科學態度及時求醫，正面面對壓力。

蔡曉儀承認患上思覺失調，曾幻想自己被落降頭。（YouTube@冰姐的花樣人生）

劉玉婷曾被盛讚「美過王祖賢」

而現年58歲的劉玉婷，1986年TVB藝訓班畢業後，曾在《歡樂今宵》擔任「歡樂小姐」，後來有傳因為得罪高層而被解僱，事後她更向媒體哭訴經過，最終與無綫不歡而散。其後劉玉婷得到嘉禾賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣齊成為嘉禾電影「五朵金花」，拍過不少電影，除了《霸王花》系列和《富貴黃金屋》令人留下深刻印象外，她亦曾在《倩女幽魂3道道道》飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有不少對手戲，憑清新脫俗的氣質以及精致的五官，曾被盛讚「美過王祖賢」。

劉玉婷在《倩女幽魂III道道道》飾演王祖賢的好友。（電影截圖）

劉玉婷在《富貴黃金屋》飾演的「捲莉」戲份不多，但相當搶鏡。（電影截圖）

到了1990年，劉玉婷加入亞視，搖身一變做花旦，曾演出《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》和《九王奪位》。直到1996年，劉玉婷更被瓊瑤相中成為「瓊女郎」，憑《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」在台灣走紅。然而，劉玉婷在2005年時嫁給富商後便淡出演藝圈，移居紐約並育有三名子女，至近年舉家回流廣州定居，劉玉婷更活躍於內地社交平台，進駐小紅書與網民交流互動，分享日常生活及昔日在娛樂圈點滴。