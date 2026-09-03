三代同糖｜吳若希被網民批「戲屎」　寸爆反擊：我呢啲叫越鬧越紅

吳若希（Jinny）昨日（2/9）出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動。該劇將於9月7日晚8時30分首播，而她同時亦有參演處境劇《愛·回家之三代同糖》，兩劇接連播出，實行「劇接劇」攻佔電視螢幕。對於頻繁出鏡會否擔心讓觀眾產生審美疲勞、甚至睇到厭倦？吳若希接受《香港01》訪問時笑言：「係呀，所以安排我死囉！你哋最想睇嘅嘢就係睇吳若希死，呢次終於如願以償啦！」面對網民追擊，她更幽默表示：「咁冇道德㗎，連死屍都鬧，咁樣唔得㗎。」

吳若希出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

吳若希出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

提到在《三代同糖》中的演出被部分網民批評「戲屎」，吳若希展現超高情商，毫不在意地笑着反擊：「係呀，所以我咪做處境劇囉！原來大家想我入sit-com的原因係想我train 吓啲戲，原來係咁原因。」

吳若希出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

對於網民的負面評價，她坦言有空時也會親自回覆互動，並自嘲早已習慣成為「焦點」：「我由2010年開始就已經好惹火啦，都惹火咗17年。有陳定幫師傅同我講過，我呢啲叫『越鬧越紅，越紅越有錢』，所以我宜家感受緊嗰種好有錢嘅感覺！（如果網民唔鬧你就唔習慣？）我覺得會冇存在感，當大家又鬧我嘅時候，我又會有返存在感『哎喲原來你有睇呀！好感動呀，我係戲屎呀，不過真係好感動，原來你真係有睇，我幾驚你話冇睇呀』，咁所以反而我係會好開心。」

吳若希反擊網民批「戲屎」。（葉志明攝）

吳若希反擊網民批「戲屎」。（葉志明攝）

此外，談及《三代同糖》使用AI背景製作引發的爭議，吳若希澄清公司並非為了節省成本，反而AI景的製作成本比搭實景更高，團隊旨在勇於創新。不過在收到觀眾意見後，團隊已即時作出調整，將後續的AI景全部轉回實景拍攝。她強調，作為演員，周圍的環境只是輔助，最重要是自身由心而發地投入角色。