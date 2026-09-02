51歲尹子維依然好腰力　山頂玩連體纏綿激戰「第一美胸」徐冬冬

現年51歲的尹子維與年紀比他細15年的內地女星徐冬冬，於2018年拍拖後雖然曾經歷分手，愛到分離仍是愛，最後有情人終成眷屬，已於去年在香港註冊成為夫婦。尹子維和徐冬冬婚後愈愛愈甜蜜，雖然因工作及探親等原因，頻繁穿梭美國、內地及香港，但兩人感情未有因行程頻密而有所影響。身為「愛妻號」的尹子維，婚後對徐冬冬的寵愛程度有增無減，繼早前在哈爾濱出席電影節時，如「啄木鳥」般不斷公開親吻外，他更玩浪漫花招保持激情，日前和徐冬冬在山頂「野戰」！

尹子維與年紀比他細15年的內地女星徐冬冬，已於去年在香港註冊成為夫婦。（小紅書）

尹子維婚後對徐冬冬的寵愛程度有增無減。（小紅書）

尹子維徐冬冬甜蜜遊山頂

日前尹子維和徐冬冬被發現現身山頂，當時大約晚上九時許，兩人拖着手走向欄杆位置，一起欣賞香港夜景。期間見尹子維表現細心，不時撥開徐冬冬額前的髮絲，又不斷耳語。之後他們走到暗角，繼續欣賞夜景之餘，突然間尹子維來一個熊抱，攬着徐冬冬的腰肢緊緊不放外，本身已孭着背囊的他，完全不費吹灰之力的把女方舉高，來來回回的把女方升高升底，臂力腰力驚人。

尹子維徐冬冬甜蜜遊山頂，兩人猶如連體嬰。（鍾冠全攝）

面對突如其來的抱抱，徐冬冬一臉甜蜜，又不時周圍看，似乎是生怕親蜜舉動被發現。（鍾冠全攝）

面對突如其來的抱抱，徐冬冬一臉甜蜜，又不時周圍看，似乎是生怕親蜜舉動被發現。抱抱仍未夠，尹子維玩「突襲」的突然施吻，不斷吻着徐冬冬的臉，而徐冬冬則如樹熊般緊緊箍着男方的頸。置身山頂的尹子維和徐冬冬，在一片夜色下，尤如無人之境的纏綿廝磨，兩人如連體嬰般身貼身，又激吻又耳語，跟熱戀的情侶無異。

尹子維依然好腰力！（鍾冠全攝）

近年尹子維和徐冬冬除了發展演藝事業外，更和KOL無異的常拍片分享生活日常，如教徐冬冬英語、夫婦日常趣事等，一直受大批網民及粉絲支持。尹子維原定今年先在徐冬冬的家鄉哈爾濱設婚宴，之後在杭州擺另一場婚宴，但因女方長輩健康問題，哈爾濱婚宴改為家宴，杭州婚宴則延後。