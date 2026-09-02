死有對証｜吳若希演解剖台死屍觸發生死觀　自責不專業：我喺度喊

吳若希（Jinny）今日（2/9）出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動，該劇早在三年前已拍攝完畢，如今終於面世，吳若希在接受《香港01》訪問時坦言，由於劇集「封箱」時間太長，自己對劇中的大部分情節已忘記。

吳若希（Jinny）今日（2/9）出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動。（葉志明 攝）

事隔三年記憶模糊 睇花絮先知自己有男朋友

吳若希笑言，這部劇集的拍攝時間距離現在實在太久，甚至連自己當時的狀況都有點混淆：「好新啊這件事對我來講，因為我完全唔記得自己拍成點！你諗下，當時應該係生完小朋友冇耐……唔係喎，我生完好耐啦喎！亂晒啦！但係有一段時間，所以唔係好記得。」她更透露剛剛在現場觀看精華花絮時，自己都感到十分陌生：「頭先一邊睇花絮，我會諗：『嗯？呢場戲係講緊啲咩㗎？點解我唔記得我原來有個人男朋友嘅？』完全冇晒記憶。」

吳若希笑言，這部劇集的拍攝時間距離現在實在太久，睇花絮先知自己有男朋友。（葉志明 攝）

首次飾演死屍感觸良多 坦言「做唔到專業死屍」

雖然大部分情節已忘得一乾二淨，但吳若希表示有幾場戲依然印象深刻，特別是自己飾演死屍及剖屍的戲份：「呢場戲真係好深刻，因為真係第一次作為一個死屍咁去見人。通常平時拍死嘅過程，『啊』一聲就死咗啦，但要變成死屍去見人真係第一次。」

吳若希首次飾演死屍感觸良多 。（葉志明 攝）

她坦言當時躺在解剖台上，看著身邊的演員對著她痛哭，心裡極難受，甚至忍不住一起流淚，自嘲表現不夠專業：「我覺得我作為一條屍，我接受唔到身邊人望住我嘅時候係哭。原來我睇住大家哭嘅時候，我自己都會哭，嗰場戲我其實做得唔好，因為一條屍竟然喺度哭，我覺得好差，當時真係唔係一個專業嘅演員！」

吳若希笑言，經過該次經驗後，自己的「死屍演技」已有大進步。（葉志明 攝）

領悟生死觀 希望將來告別式「歡笑中進行」

這次的演戲經歷亦觸發了吳若希對生死的思考。她笑言希望自己將來的告別式可以在輕鬆歡樂的氛圍下進行：「我希望日後我瞓喺棺材入面，大家入嚟瞻仰我遺容嘅時候，可以笑住咁同我講嘢。可能行過嚟同我講下笑：『起身啦！開廠啦！』咁，我會覺得好開心，我唔希望大家望住我嘅時候係喊。我唔想自己作為一條屍，見到大家喊嘅時候，我都會喊。」

吳若希希望將來告別式「歡笑中進行」。（葉志明 攝）

不過，經過該次經驗後，吳若希笑言自己的「死屍演技」已有大進步：「我話畀你聽，我現在有經驗啦！我現在係一個專業嘅『死屍擔當』！因為之後拍另一場喪禮戲，我都係要做返死屍瞓喺棺材入面，嗰場戲我做得非常好，眼都唔眨，直情瞓著咗添！」