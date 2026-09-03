Ben Sir與關寶慧街市公廁偶遇　爆笑合照：大家都叫做有頭有面

由大學教授轉型成為藝人的「Ben Sir」歐陽偉豪，2006年起主持TVB節目《最緊要正字》、《學是學非》系列、《男人食堂》等，憑生鬼搞笑的方式講解廣東話及粗口文化一炮而紅，其後主持《Ben Sir學堂》、《Ben Sir睇樓團》及《冇人性教育》等節目，大受歡迎。日前Ben Sir在社交平台自爆與關寶慧偶遇，但兩人相遇的地點竟然是市政街市公廁出入口！

「Ben Sir」歐陽偉豪由大學教授轉型成為藝人。（資料圖片）

見到Ben sir，就一定會記得佢教中文。（電視截圖）

Ben Sir於TVB節目《男人食堂》中的《粗口學堂》，以生鬼搞笑的方式教講粗口。（電視截圖）

歐陽偉豪（Ben Sir）率領林秀怡、張彥博、吳子冲、湯之欣、周百恩、黃瀅仴、于淼及黎瑞業主持的賀年綜藝節目《虎年夠Chill食玩遊》。

Ben Sir稱性教育是他的強項！（影片截圖）

Ben Sir主持《冇人性教育》。（影片截圖）

Ben Sir歐陽偉豪除了主持粵語教育節目，更跨界拍劇，又主持大方談性的《冇人性教育》。（影片截圖）

Ben Sir與關寶慧街市公廁偶遇 爆笑合照：大癲！

Ben Sir曬出合照，並寫道：「大癲～大家都叫做有頭有面，邊諗到去完公廁會撞到架？呢啲咪喜劇囉！」相中可見，兩人在公廁通道的「女廁」及「男廁」指示牌前開心合照，關寶慧更比出V字手勢，場面相當搞笑。不少網民都笑言：「真係好有喜劇效果」、「名副其實嘅『廁所偶遇』」，亦有網民大讚兩人保養得宜、親和力十足。

Ben Sir在社交平台自爆與關寶慧偶遇，但兩人相遇的地點竟然是市政街市公廁出入口！（IG@ben_sir_dr_ben）

公廁偶遇！（IG@ben_sir_dr_ben）

Ben Sir主持粵語教育節目爆紅 近年積極推廣精神健康

Ben Sir擁有香港中文大學英語系學士、語言學碩士及香港科技大學語言學博士學位，曾為TVB拍攝過多檔以粵語教育為題材的綜藝節目，風趣幽默的學者形象深入民心。2017年離開中大後全身投入演藝事業，2021年曾簽約TVB成為基本合約藝人，直至2022年7月正式離巢回復自由身。離巢後Ben Sir除了積極經營社交平台及YouTube頻道外，亦一直專注於粵語教育、精神健康推廣，並不時出席各類活動及跨平台合作，生活過得相當充實。

左起：李炫華老師、湯兆昇博士、Ben Sir、陳榮峻、林盛斌。

Ben Sir演講，齋睇動作都覺得吸引啦！

Ben Sir。（IG@ben_sir_dr_ben）