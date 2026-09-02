《溏心風暴》溫家恆白淨小生變爆肌男　自爆患克隆氏症需每日食藥

無綫（TVB）劇集《溏心風暴之家好月圓》於2008年播出後大受歡迎，至今仍是劇迷心目中的經典。劇中的六兄弟姊妹，包括：陳豪、林峯、黎諾懿、陳法拉及楊茜堯均仍然活躍幕前，惟獨細佬「中仔」溫家恆息影神隱多年，近日其近照曝光，溫家恆已由白淨小生，變成爆肌型男。

「中仔」溫家恆息影神隱多年。（劇集畫面）

在溫家恆在拍攝《溏心風暴之家好月圓》前，效力TVB達兩年時間，期間主力做《東張西望》主持。（劇集畫面）

溫家恆絕跡幕前多年

溫家恆在拍攝《溏心風暴之家好月圓》前，效力TVB達兩年時間，期間主力做《東張西望》主持，亦由於他在英國出生、長大，更是倫敦大學畢業生，所以不時被分派與外國藝人做訪問。飾演「中仔」後，溫家恆曾試過進軍樂壇推出細碟《Extreme》，亦拍攝過《刑警》（2010）和《洪武三十二》（2011）兩套TVB劇集，可惜演藝事業一直平平，在2013年拍攝完《爆3俏嬌娃》後，便絕跡幕前。

有不少人以為溫家恆推出娛樂圈，但事實上他是轉戰幕後。（IG圖片）

溫家恆由白淨小生變爆肌型男

溫家恆不時更新IG，不過現年42歲的他已經由白淨小生，變成爆肌型男。有不少人以為溫家恆推出娛樂圈，但事實上他是轉戰幕後。他在社交平台不時會騷出一些影展、演唱會的相片，其中一張相片更是騷出他的公司是專門舉辦演唱會等活動的製作公司「168 Production」。另外，他亦有擔任過不少電視、平面廣告的模特兒，只是因為近年他勤力操肌，變成了一名大隻佬。

溫家恆由白淨小生變爆肌型男。（IG圖片）

真係認唔出！（IG圖片）

溫家恆確診克隆氏症需每日食藥

溫家恆於2021年曾經在社交平台親述轉行原因，並透露自己在2011年確診克隆氏症後，一直受健康問題困擾，至今仍要每天食藥，間中面對病發、胃抽筋的情況，需要食含嗎啡的止痛藥解決。另外，他之前接受傳媒訪問時，直指自己早於2005年已發現近肛門位置出現瘻管，但當時以為是普通「瘡仔」，所以沒有為意，到最後演變至嚴重腹痛，才被確診克隆氏症。