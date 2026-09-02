死有對証｜劇集相隔3年終面世　陳曉華睇片感有趣：而家係女人味

陳曉華和馬貫東今日（2/9）一同出席無綫新劇《死有對証》的宣傳活動。陳曉華在劇中飾演新任女法醫「程芷昕」，而馬貫東則飾演警察，兩人在劇中有不少精彩的對手戲。

陳曉華在劇中演法醫。（葉志明 攝）

時隔三年劇集播映 陳曉華笑談自身蛻變

《死有對証》早於三年前已完成拍攝，談及劇集終於順利播出，陳曉華接受《香港01》訪問時表示重溫當時的演出感覺十分有趣：「睇返三年前嘅自己，其實係好難得嘅機會嚟。頭先睇咗少少片，我都覺得三年前嘅我真係活潑、精靈、可愛同年輕，而家就係『女人味』囉！（女人味喺邊度啊？）即係大個女咗，原來時間真係會令一個人會穩重啲，已經唔係3年前嘅陳曉華。」

劇集時隔三年播映，陳曉華笑談自身蛻變。（葉志明 攝）

大學主修護理學 陳曉華背專業術語無難度

被問到飾演法醫是否需要深入了解專業知識，陳曉華透露劇組幕後團隊事前做足功課並向他們講解。陳曉華又透露自己大學時主修護理學，當中包括解剖學科目：「我本身讀護理學，其中一科係讀解剖學，所以本身都少少底子，唔會覺得啲術語好難背，反而是自己有興趣嘅嘢。」

陳曉華大學主修護理學，背專業術語無難度。（葉志明 攝）

馬貫東自嘲背對白辛苦 期待演反派突破

對於陳曉華需要背誦大量法醫專業術語，馬貫東笑言：「如果我要背佢嗰啲嘢，我應該日日都會嘔血！真係好難背。」他更爆料陳曉華在現場會「強迫」大家聽她背對白。陳曉華則笑著回應：「我強迫佢哋聽我講對白，問佢哋『你聽我講，個對白呢就係咁……』」馬貫東補充道：「講完我都唔知佢講緊咩，因為聽唔明，打亂咗個思維。」

馬貫東與陳曉華在劇中有不少對手戲。（葉志明攝）

談及兩人的合作，馬貫東表示二人經常在劇中鬥嘴打鬧，過程十分趣味。多次飾演警察的他，被問到會否擔心被定型，他坦言：「做警察都唔容易，因為每一個警察都要做到唔同嘅感覺。但我都想演反派，發揮空間會更加大！」