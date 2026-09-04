Angelababy師妹過大禮金器海味擺滿枱　「流星錘」閃爆豪宅極喜慶

曾在劇集《家族榮耀》中飾演「馬來娣」而為人熟知的潘藝桐（Pearl），今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功，正式加入準人妻行列。連月來積極籌備婚禮的潘藝桐，日前於社交平台分享傳統「過大禮」儀式的短片，男家準備的聘禮相當大手筆，誠意十足！

潘藝桐（右）在《家族榮耀》中飾演郭政鴻和熊黛林的小女兒。（劇照）

今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功。（小紅書圖片）

今年5月驚喜宣布獲男友求婚成功。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

婚照。（小紅書圖片）

潘藝桐公開過大禮儀式 男家聘禮大手筆誠意十足

潘藝桐寫道：「今日份備婚進度：過大禮完成！原本以為自己只需要化好妝、換好衣服，沒想到在房間裡聽着外面越來越熱鬧，竟然比正式出門還緊張。紅盒、禮籃、海味、金器，還有一連串第一次聽懂的吉祥話。忙完以後最大的感受是：結婚果然不只是兩個人的項目，是兩個家庭一起開的超大型群聊😂好在今天一切順利，下一項備婚任務繼續！」

即將榮升人妻。（小紅書圖片）

巨型鑽戒！（小紅書圖片）

好靚。（小紅書圖片）

過大禮。（影片截圖）

過大禮。（影片截圖）

片中所見，男家準備的聘禮極具誠意兼份量十足，包括5對「流星錘」龍鳳鈪、金頸鍊、金幣、鮑魚、花膠、燕窩等高檔海味、嫁女餅、巨型生果籃及名貴紅酒等等，女家豪宅大廳貼上「囍」字、鋪上紅布等，象徵成雙成對、福氣滿門，十分喜慶！除了一對準新人的家人之外，姊妹團亦有到場祝賀。潘藝桐更在片中感性表示：「看到未來老公的家人這麼的重視，我感到非常的溫馨。所有人都笑着祝福我們，好像這段關係終於不止屬於兩個人，而是被兩個家庭正式地接住了。」

男家準備的聘禮極具誠意兼份量十足。（影片截圖）

排場十足。（影片截圖）

大手筆！（影片截圖）

喜慶！（影片截圖）

準備中。（影片截圖）

誠意滿滿。（影片截圖）

誠意滿滿。（影片截圖）

Sweet。（影片截圖）

潘藝桐英國名校畢業 大學已創業做CEO極具生意頭腦

曾是Angelababy（楊穎）同門師妹的潘藝桐，因顏值出眾及擁有一雙超圓大眼而被封為「貓眼美少女」，她更是一名學霸才女。家境富裕的潘藝桐中學就讀名校德望學校，13歲隻身遠赴英國求學，畢業於倫敦瑪麗女王大學（Queen Mary University of London）商業管理系，在學期間已與同學合作開設婚禮及活動策劃公司，並擔任行政總裁（CEO）。潘藝桐大學畢業後曾到上海戲劇學院進修戲劇，及後曾在深圳擔任戲劇老師，2019年以素人嘉賓身份參加內地戀愛真人騷《心動的信號2》，成功吸引關注，之後被Kim（周優根）睇中正式簽約入行，生意頭腦極好的她更曾投資過百萬做美容院生意，如今即將榮升人妻，吸引大批網民留言祝賀！

潘藝桐因顏值出眾及擁有一雙超圓大眼而被封為「貓眼美少女」。（IG@pearlpoon）

潘藝桐財力十足！（IG/@pearlpoon）

身材火辣。（IG@pearlpoon）